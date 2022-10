Atv, mercoledì scattano variazioni di orario per linee urbane ed extraurbane

Saranno attivate alcune variazioni degli orari per quanto riguarda sia le linee urbane di autobus a Verona che le linee extraurbane, a partire da mercoledì 2 novembre.

Lo ha comunicato Atv, l'Azienda Trasporti Verona, la quale ha specificato che per quanto riguarda la rete provinciale, l'intervento è finalizzato a circoscrivere il problema dei ritardi dovuto all'aumento della congestione della mobilità nelle ore di punta del mattino. Sono state quindi anticipate le partenze nella fascia oraria più "delicata" per numerose corse su tutte le direttrici della provincia.

Per la rete urbana di Verona invece, l'intervento prevede l'inserimento di alcune nuove corse sulle linee 11, 22, 73 per aumentare l'offerta di servizio nelle ore di punta. Proprio per concentrare le risorse sul miglioramento del servizio nelle ore di maggior richiesta, e in considerazione della carenza di personale di guida che sta interessando l'intero settore del trasporto pubblico, Atv spiega che è stato necessario ridurre la frequenza nella fasce orarie di minor utilizzo, cioè quella centrale del mattino e del pomeriggio e sul servizio serale.

Pertanto sulle linee 11, 12, 13, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12 e dalle 15 alla fine del servizio diurno, la frequenza passa da 15 a 20 minuti.

Contrazione del servizio anche per il serale, con la sospensione delle linee 96, 97 e la riduzione delle frequenze sulle linee serali 91, 92, 94, 95, 98.