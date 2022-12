Spettacoli ed eventi natalizi in tutte le province del Veneto per la rassegna "Natale con un sorriso"

Spettacoli ed eventi dal vivo in tutte le province del Veneto: è in arrivo "Natale con un sorriso 2022"! Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del “Progetto Prossimità” in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e porterà nelle piazze e nei teatri di oltre 60 città numerosi appuntamenti che avranno luogo da dicembre a gennaio, durante le festività natalizie.

Grazie al prezioso programma di oltre 90 spettacoli dal vivo all’aperto e nei luoghi cittadini, "Natale con un sorriso 2022" porterà alle famiglie di oltre 60 comuni del Veneto la possibilità di incontrarsi e di fruire di eventi gioiosi in uno dei periodi più sentiti dell’anno - dichiara l’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari - Si tratta di un progetto regionale che da molti anni porta con successo nelle piazze e nelle vie, nei teatri e negli auditorium dei centri storici delle piccole e grandi comunità venete dove i nostri concittadini troveranno artisti pronti ad accoglierli con esibizioni eco-sostenibili come le marching band e il teatro di strada, e poi la musica, la danza, il circo contemporaneo senza animali e la prosa. Sono certo che il pubblico saprà apprezzare lo sforzo congiunto della Regione del Veneto e degli Enti Locali, coordinati da Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale e auspico che sia anche una occasione per incontrarsi in un reciproco scambio di auguri di buone feste».

Gli spettacoli in calendario spaziano dal teatro a tema natalizio alla prosa, dal circo contemporaneo alla danza, dalle marching band al teatro di strada, fino ai concerti di musica d’orchestra e di cori gospel, all’operetta e agli immancabili spettacoli per i più piccini e le loro famiglie.

«Lo spettacolo dal vivo è uno straordinario veicolo di aggregazione e socializzazione in grado di trasmettere quella gioia di vivere che ci permette di affrontare anche i momenti più complessi della vita - dichiara Massimo Zuin, presidente di Arteven. Questa edizione di “Natale con un Sorriso” - che con gli spettacoli dal 2011 porta un sorriso nelle nostre comunità - coinvolge oltre cinquanta Amministrazioni Comunali che ospitano eventi teatrali per tutte le età. Sono appuntamenti scelti per regalare ai cittadini momenti di felicità e spensieratezza, e che rafforzano il senso di coesione e di solidarietà nella collettività. E molti non prevedono un biglietto di accesso».

Di seguito i Comuni coinvolti nel progetto "Natale con un Sorriso":

Belluno: Belluno, Cortina D'Ampezzo, Farra d'Alpago, Feltre, Pieve di Cadore.

Padova: Cittadella, Este, Legnaro, Mestrino, Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Vigonovo.

Rovigo: Adria, Ficarolo, Castelmassa, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gavello, Lendinara, Lusia, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Stienta.

Treviso: Conegliano, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Vittorio Veneto, Vedelago, Zero Branco.

Venezia: Camponogara, Cavarzere, Cavallino Treporti, Ceggia, Chioggia, Cona, Fossalta di Portogruaro, Meolo, Mira, Portogruaro, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Scorzè, Venezia-Mestre.

Vicenza: Asiago, Barbarano Mossano, Bassano Del Grappa, Camisano Vicentino, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Santorso, Schio, Thiene.

Per maggiori informazioni sul programma completo e per verificare le modalità di accesso agli spettacoli consultare il sito www.myarteven.it.