Amia, servizio potenziato a Verona per il Ponte dell'Immacolata

La città antica si prepara a registrare il tutto esaurito previsto tra venerdì 8 e domenica 10 dicembre, e per far fronte all’atteso aumento esponenziale dei rifiuti, Amia Verona ha potenziato il proprio servizio.

Nell’area del centro storico, concentrate soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati, domenica saranno attive tre squadre in più per lo svuotamento dei cassonetti di carta, plastica e secco. Inoltre, in orario pomeridiano e serale, durante il quale negli anni scorsi sono state riscontrate le maggiori criticità, il personale in servizio si occuperà dello spazzamento manuale delle strade e dello svuotamento dei cestini.

L’attenzione dell'azienda rimane focalizzata entro l’ansa dell’Adige e appena a ridosso, ma senza tralasciare i servizi nei quartieri periferici che saranno anch’essi potenziati con un netturbino e un camion in più per circoscrizione. Così come da indicazioni dell’Ente di Bacino, dunque, complessivamente i dipendenti di Amia Verona attivi durante la giornata festiva sul territorio comunale saranno 60 anziché 40.

Venerdì, invece, trattandosi di giorno festivo infrasettimanale, il personale presente risulta già maggiorato: rimangono quindi confermati i servizi ordinari anche se alcune attività saranno convogliate dai quartieri alla città antica.