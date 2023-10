Un Ats per l'Est Veronese per una migliore distribuzione delle risorse

Più autonomia e più risorse in ambito sociale per l'Est Veronese. Con questo obiettivo, la conferenza dei sindaci dell'Ulss 9 Scaligera ha approvato la proposta di modifica degli ambiti territoriali sociali della provincia di Verona.

Gli ambiti territoriali sociali sono gruppi di Comuni in cui vengono distribuite le risorse con cui finanziare le prestazioni sociali. E in provincia di Verona, questi ambiti sono tre: uno che comprendeva Verona città e l'Est Veronese, il secondo per la Bassa Veronese ed il terzo per l'Ovest Veronese.

Con la votazione unanime della conferenza dei sindaci riunita a San Bonifacio, si chiede alla Regione di modificare questo assetto prevedendo quattro ambiti territoriali sociali nel Veronese. La richiesta è quella di dividere in due l'ambito di Verona città, creando un ambito specifico per i Comuni dell'Est Veronese. In questo modo, quando le risorse economiche saranno suddivise tra i vari ambiti, i Comuni dell'Est non dovranno più condividerli con Verona e con i Comuni a Nord della provincia.

Al termine della votazione, grande soddisfazione per la collaborazione e il lavoro di squadra è stata espressa dalla presidente di turno della Conferenza, l'assessora al sociale del Comune di Verona Luisa Ceni, e dall'assessora ai servizi sociali del Comune di San Bonifacio Anna Maria Sterchele, la quale ha coordinato la proposta per i Comuni dell'Est Veronese.

E al termine della conferenza, il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi ha illustrato l'avanzamento delle attività di progettazione e realizzazione nel Veronese delle strutture intermedie socio-sanitarie, ovvero gli ospedali di comunità e le case della comunità. Girardi ha sottolineato che il cronoprogramma è in linea con i tempi previsti del Pnrr ed ha preannunciato altri incontri per entrare nel dettaglio dei singoli progetti.