Amadeus lascia la Rai: il divorzio è ufficiale

Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore veronese ha ufficializzato la decisione che era nell'aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

Nel pomeriggio sono arrivati i comunicati stampa di entrambe le parti. Amadeus ha spiegato che la sua decisione è stata sofferta e che è arrivata nonostante "gli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi". Versione confermata dalla Rai: "Nell'augurare ad Amadeus buon lavoro, all'azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus - proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità - tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica".

Il futuro di Amadeus

Amedeo Umberto Rita Sebastiani lascia la Rai nel suo momento di maggior successo. Al Nove, al momento la conferma non c'è ma ormai pare scontato l'approdo a Discovery, Amadeus avrebbe già l'ingaggio per due programmi. Uno sarebbe in access prime time, il colosso Warner Bros sarebbe interessato a comprare i Soliti Ignoti i cui diritti sono in scadenza alla Rai; e un altro show sulla falsa riga di X-Factor.

Il messaggio social

Nel frattempo il conduttore ha deciso di congedarsi lasciando un messaggio anche ai tanti sostenitore e l'ha fatto attraverso i suoi canali social.