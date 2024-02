Alpini a Lazise nel weekend per il primo Raduno della Macrozona di Baldo alto Garda, Bassolago e Val d’Adige

Solidarietà e protezione civile, cultura, didattica, sfilata di piazza: le varie anime delle penne nere veronesi si danno appuntamento venerdì e sabato a Lazise per il primo Raduno della Macrozona di Baldo alto Garda, Bassolago e Val d’Adige. Il programma della due giorni che vedrà centinaia di alpini convergere dalle varie zone del veronese in riva al Garda è fitto e ad ampio spettro, coinvolgendo appunto i molti volti dell’attività quotidianamente portata avanti da alpini e amici degli alpini che fanno capo alla Sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Alpini. La manifestazione coinvolge 35 gruppi alpini che contano complessivamente quasi tremila iscritti.

Il primo appuntamento è per venerdì 1 marzo, dalle 9, in piazza Vittorio Emanuele II. Qui, (o nella palestra delle scuole in caso di maltempo) i bimbi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lazise dell’Istituto comprensivo “Falcone – Borsellino” trascorreranno la mattina con i volontari della protezione civile dell’Ana, con le unità cinofile di salvamento in acqua e con il gruppo pet teraphy, con dimostrazioni e spiegazioni teoriche dell’attività dei volontari. Schierati in piazza anche i mezzi di protezione civile, polizia locale insieme a carabinieri, guardia costiera e servizio di emergenza-urgenza 118. Spazio anche alla storia grazie ai rievocatori in divisa del gruppo storico 6° Alpini.

Alle 15 è in programma una visita guidata gratuita alla Rocca Saligera e la giornata si concluderà in musica e parole alle 20.30 alla Dogana Veneta con il cooncerto del Coro Costabella diretto dal maestro Stefano Rigo, il Coro Scaligero dell’Alpe diretto dal maestro Matteo Bogono e la gradita partecipazione dell’Orchestra dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Lazise.

La giornata clou del Raduno di Macrozona è quella di sabato che si apre alle 9.30 al porto di Lazise con la cerimonia dell’alzabandiera. A seguire, un momento di raccogliemento e commemorazione davanti alla tarda dedicata al professor Vittorio Bozzini. Alle 10.30 alla Dogana Veneta, Maurizio Chieppe, responsabile del Circolo Cultura “Mario Balestrieri” dell’ANA Verona, racconta “Fondazione – Evoluzione – Futuro” dell’Associazione Nazionale Alpini, spaziando tra storia, volontariato, impegno sociale.

Al pomeriggio del sabato, dalle 15, la grande sfilata degli alpini veronesi accompagnati dalla fanfara sezionale di Caldiero, il gruppo tamburi di Pacengo e il bandierone di Lazise. Alle 16 alla Dogana Veneta sarà celebrata la messa dal cappellano sezionale don Rino Massella, accompagnato da coro Costabella.

La due giorni sul lago si avvia a conclusione alle 17 con la cerimonia e la resa degli onori al Monumento ai Caduti di Lazise, dove sono previsti anche gli interventi delle isitutizioni e la resa degli onori ai Vessilli e ai Gonfaloni presenti. Il Raduno di Macrozona è organizzato dalla Sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Alpini con il patrocinio del Comune di Lazise.