Allerta da Pm10 rientrata: da martedì possono di nuovo circolare a Verona i diesel euro 4

Rientra l’allerta da Pm10. Dopo una settimana, Verona torna a livello verde e da domani i diesel euro 4 potranno circolare. Il vento delle scorse giornate, infatti, ha disperso le polveri sottili e lo smog. Come comunicato oggi dall’Arpav, nel consueto bollettino sulla qualità dell’aria, ieri la stazione fissa del Giarol Grande registrava 19 µg/m3 (quando il valore limite giornaliero per legge è fissato a 50 microgrammi/metro cubo). La dispersione degli inquinanti e le condizioni meteorologiche favorevoli previste per i prossimi giorni permettono così di far rientrare l’allerta, a Verona ma anche nel resto del Veneto. Le politiche per il miglioramento della qualità dell’aria, infatti, sono decise nell’ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in maniera coordinata e congiunta.



Già nella giornata di sabato si era osservata una prima netta diminuzione delle concentrazioni di Pm10, che erano scese a 52 µg/m3. Con il protrarsi delle condizioni dispersive, ieri si è assistito ad un calo netto delle polveri. Il vero cambiamento dovrebbe arrivare il prossimo weekend. Secondo quanto riferito dall’Arpav «per avere condizioni favorevoli alla diminuzione degli inquinanti in atmosfera, si dovrà aspettare fino a venerdì o sabato, quando è atteso l’arrivo di una saccatura atlantica con modeste precipitazioni e rinforzi dei venti orientali».

«Verona torna verde e la concentrazione di inquinanti si è abbassata in questo fine settimana - dice l'assessore all'Ambiente Ilaria Segala -. Come sempre la qualità dell'aria è determinata dalla combinazione di due fattori: il meteo e le azioni di mitigazione. Ma mentre sul secondo fronte siamo da tempo impegnati in investimenti e opere strutturali, per quanto riguarda le condizioni meteorologiche è una variabile indipendente. Tutto questo dimostra quanto sia importante continuare sulla strada intrapresa della nuova mobilità e dei comportamenti virtuosi dei cittadini, come Comune continueremo in ogni iniziativa e azione utile a garantire la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali».