Ags asfalta Via Pastrengo a Sandrà, sospesa circolazione sulla strada

Al via domani, 15 aprile, i lavori di asfaltatura in Via Pastrengo a Sandrà, nel comune di Castelnuovo del Garda.

Azienda Gardesana Servizi, dopo aver terminato i lavori di potenziamento della rete di acquedotto, perfeziona l’intervento procedendo alla riasfaltatura completa della via. E per permettere la realizzazione dell’intervento in sicurezza, fino a venerdì 19 aprile è prevista la sospensione della circolazione nel tratto di Via Pastrengo che va dall'intersezione con Via Monte Baldo all'intersezione con Via Aleardi, dalle 7 alle 18.

Sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri dove possibile, mentre è previsto il divieto di transito per gli autobus e gli autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Le limitazioni e i divieti saranno comunicate con apposita segnaletica stradale.