​Nel centenario dell'Arena di Verona Opera Festival anche l'Aeronautica Militare sul palco festeggia 100 anni con la Banda Musicale

Cento volte per il Festival all’Arena di Verona, festeggiate ieri con la prima di Aida trasmessa in diretta in mondovisione col passaggio delle Frecce Tricolori, e cento anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare italiana: questa sera, sabato 17 giugno, prima del regolare inizio dell’opera previsto alle 21.15, sul palcoscenico areniano salirà la Banda Musicale per un omaggio all’Opera.

«Un segno di gratitudine per la presenza dell’Aeronautica Militare - commenta la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia - anche in occasione di questa emozionante e seguitissima Prima, che la Banda Musicale ha ricambiato con un breve programma di arrangiamenti d’opera perfettamente all’Arena di Verona. Con un grazie speciale a Paolo Arena e Confcommercio che hanno reso possibile questo incontro fra due anniversari così importanti».

Subito prima dell’ingresso dell’Orchestra della Fondazione nel golfo mistico dell’Anfiteatro, alle 20.55 il Maggiore Pantaleo L. Cammarano (da pochi mesi nuovo direttore) dirigerà i cinquantasei musicisti della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare in brani di Rossini e Verdi nell’abbraccio di un’Arena già sold-out.

Aida avrà la sua "seconda Prima" alle 21.15 con i protagonisti dell’inaugurazione e altre grandi voci: oltre a Yusif Eyvazov, Olesya Petrova, Michele Pertusi e Simon Lim, nuovamente sul palco in questa recita, Maria José Siri vestirà i panni della principessa etiope e Amartuvshin Enkhbat quelli di suo padre Amonasro. Riccardo Rados e Daria Rybak completano il cast, diretto con Orchestra e Coro areniani dal Maestro Marco Armiliato.

La nuova produzione è firmata da Stefano Poda per regia, scene, costumi, luci e coreografie: nella sua visione dantesca, il mondo in guerra di Aida prende forma sul palcoscenico con oltre 300 volti tra solisti, coro, danzatori e mimi che indossano abiti ispirati a Paco Rabanne e Capucci ed elmi che brillano come le opere di Damien Hirst. Il 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, che si svolge con il doppio patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, è in scena fino al 9 settembre con 8 titoli d’opera, 4 serate di gala e un concerto straordinario.