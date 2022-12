Vicenza scelta per l'Adunata nazionale degli alpini del 2024, ANA Verona: «Felici per i nostri cugini»

«Accettiamo con gioia la votazione dell’ANA nazionale che ha scelto Vicenza per l’Adunata nazionale del 2024. Siamo molto felici per i nostri cugini. Ho già sentito il presidente dell’ANA Vicenza e mi sono complimentato con lui, assicurandogli la nostra piena collaborazione per questo importante momento: “Verona è con voi!”, gli ho detto». Il presidente dell’ANA Verona Luciano Bertagnoli commenta così la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ana, riunito per l'occasione: Vicenza ha ottenuto 13 voti, contro gli 10 di Biella.

La notizia ha raggiunto il direttivo dell’ANA Verona a Trento, durante l’ultimo consiglio direttivo dell’anno che i consiglieri hanno deciso di fare al Museo Nazionale Storico degli Alpini. «È evidente che, considerato l’evolversi della situazione, ora ritireremo la candidatura per il 2025 che nei mesi scorsi avevamo abbozzato». Negli anni ’90, in realtà, era accaduto che Vicenza e Verona si alternassero ospitando l’Adunata nazionale una un anno e l’anno successo l’altra, ma così non sarà per il 2024 e il 2025. «I tempi sono cambiati, non sarebbe pensabile ora replicare. Facciamo quindi buon viso a cattiva sorte. In parte dispiace, in parte siamo genuinamente contenti per gli alpini vicentini e del Monte Pasubio», è convinto Bertagnoli. L’ufficialità ci sarà nei prossimi giorni ma tutto il direttivo sembra convergere con il presidente e dunque verso la decisione di ritirare la candidatura che sarà rimandata a tempo da destinarsi.

«Vicenza ha capacità ricettive importanti che forse Biella avrebbe faticato a reperire», aggiunge Bertagnoli. La città veneta ha infatti superato di 3 voti la seconda candidata: Biella. Solo poche preferenze, invece, per Modena e Viareggio. Verona ospitò l'ultima Adunata Ana nel 1990, Vicenza l’anno successivo. Ora ripeterà nel 2024, per la 95° Adunata Nazionale. Per il 2023, invece, la città è scelta Udine: già note le date, dall’11 al 14 maggio.

«Si ritornerà così in Veneto, a Vicenza per la seconda volta, dopo il 1991. Mi fa molto piacere da veneto», ha commentato il consigliere regionale e comunale di Forza Italia Alberto Bozza.

«Il Veneto - prosegue Alberto Bozza - dimostra ancora una volta di essere terra cara e ospitale nei confronti dei nostri alpini italiani. Gli alpini fanno parte della nostra storia, del tessuto sociale, culturale e valoriale del paese. Sempre pronti ad intervenire nel momento del bisogno dimostrando grande spirito di solidarietà e di servizio per il bene delle nostre comunità. Per questo dobbiamo impegnarci per sostenere la loro azione ed adoperarci per impedire che vada perso tutto questo importante nostro patrimonio umano e baluardo di valori» afferma il consigliere.

«Spiace - conclude Bozza - solo, egoisticamente parlando da veronese, che la scelta di Vicenza dovrà far attendere ancora più a lungo l’aspettativa di Verona ad ospitare l’Adunata nazionale, ma vorrà dire che Vicenza sarà un lancio di unità veneta che renderà ancora più forte la candidatura prossima di Verona».