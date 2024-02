«Genitori al timone», ciclo di conferenze per sulle sfide dell'adolescenza

Dare supporto e una guida ai genitori con figli adolescenti, per affrontare insieme le sfide di questo delicato periodo della vita di ragazzi e ragazze. È questo l’obiettivo dell’iniziativa "Genitori al timone: affrontare assieme le sfide dell’adolescenza", un ciclo di quattro conferenze, organizzate nella sala conferenze Ater di Piazza Pozza, a Verona, che prenderà il via domani, 5 febbraio, alle 20.30.

Il progetto, promosso dalla prima circoscrizione in collaborazione con il Comune, è realizzato insieme agli operatori di Sfera, Spazio Famiglie & Rete Adolescenti, e all'associazione Indipendenze. Nel corso degli incontri saranno presentate ai genitori informazioni diverse sulle sfide che possono trovarsi ad affrontare con i propri figli adolescenti. La condivisione di esperienze, conoscenze, consigli e strategie concrete punta a farli sentire meno soli e maggiormente rafforzati nel loro ruolo educativo e di guida.

«Spazio Sfera fa capo ai servizi del Comune è si occupa della fascia più delicata dei nostri giovani, quella dell’adolescenza - ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni, durante la presentazione - Con i figli in fascia adolescenziale spesso i genitori non sanno come agire, si ritrovano in casa un estraneo, che cambia i propri riferimenti ed entra in contrasto con aspetti della vita famigliare condivisi fino ad un minuto prima. Gli incontri mirano a dare un supporto, a generare una sorta di guida, con consigli utili per far sentire meno soli e disorientati i genitori. Abbiamo tutti bisogno di un sostegno e di un aiuto».

«Il progetto è nato per dare una linea ai genitori che si trovano a vivere un periodo un po' burrascoso della vita dei loro figli - evidenzia il consigliere di prima circoscrizione Andrea Avanzi - Situazioni di difficile interpretazione nelle quali non si sa bene come comportarsi. Da qui l’idea di offrire alla cittadinanza una serie di incontri sui principali temi che possono riguardare gli adolescenti, supportati dagli operatori di Sfera e dell’associazione Indipendenze».

Le conferenze tematiche, tutte gratuite e con inizio alle 20.30, si terranno: il 5 febbraio su "Un viaggio nell’adolescenza: conoscere i ragazzi d’oggi"; il 27 febbraio su "Brainspotting: sostanze, emozioni e cervello in adolescenza"; il 28 marzo su "Un-follow-me: Adolescenti nell’era digitale"; il 23 aprile su "Come isole: l’esperienza del ritiro sociale in adolescenza".