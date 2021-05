La neopatentata Elisa premiata dall'Automobile Club Verona con un'auto nuova in regalo

L'Automobile Club Verona, insieme al Gruppo Albertini e all'Automobile Club d'Italia, hanno organizzato lo scorso giovedì 27 maggio, una cerimonia di premiazione per una delle giovani neopatentate che hanno ottenuto la patente seguendo i corsi delle autoscuole ACI Ready2Go a Verona. Elisa Viola ha così ricevuto una Fiat Panda nuova, consegnata presso il Centro Revisioni MTS Albertini di Bussolengo. È stata proprio l'Automobile Club d'Italia a selezionare in tutta Italia alcuni giovani ragazzi per premiarli con una vettura nuova di zecca.

Gli allievi Ready2Go hanno a disposizione programmi di formazione graficamente evoluti e quiz elettronici utilizzabili su diversi supporti tecnologici per un’istruzione interattiva e all’avanguardia. Ogni Autoscuola è infatti dotata di un programma di formazione standard strutturato in moduli, a loro volta suddiviso in lezioni, che consente un esauriente svolgimento degli argomenti. Gli allievi, oltre ad esercitarsi sui quiz presso l’Autoscuola, possono fare pratica anche attraverso i simulatori di guida, fiore all'occhiello della rete di autoscuole ACI. Erano presenti Riccardo Cuomo, Direttore dell'Automobile Club Verona; Silvano Albertini, titolare del Gruppo Albertini; Massimo Albertini, istruttore dell'autoscuola; Giovanni Amantia, Vicesindaco di Bussolengo; Pasquale Carusone, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bussolengo ed Enrico Bartolomei, comandante della Polizia Municipale di Bussolengo.

A partecipare alla cerimonia di premiazione anche l'attore veronese Fabio Testi, in qualità di guest star. Dopo il taglio del nastro e la consegna delle chiavi ad Elisa nel piazzale antistante MTS i giornalisti presenti hanno potuto effettuare delle prove di guida sicura. Si tratta di attività che spesso gli studenti ACI Ready2Go possono affrontare nel corso del loro percorso di studio per l'ottenimento della patente, come quelli che frequentano i centri gestiti dal Gruppo Albertini. Le attività sono principalmente slalom tra birilli e frenata sul bagnato, che permettono di conoscere le reazioni della vettura e migliorare i tempi di reazione anche per la guida di tutti i giorni.

«È stato davvero un bel momento - ha commentato il Direttore dell'Automobile Club Verona Riccardo Cuomo - l'autoscuola ACI Ready2Go è uno dei fiori all'occhiello della rete ACI in Italia e quindi siamo davvero onorati che sia stata scelta una nostra neopatentata per questo prestigioso premio. Un grazie al Gruppo Albertini, da anni al nostro fianco e oggi realtà di riferimento del settore. Continuiamo con grande motivazione a diffondere i nostri messaggi di sensibilizzazione alla sicurezza ed all'educazione stradale perché sappiamo che grazie allo sforzo condiviso di molti possiamo fare la differenza». A partire da oggi, lunedì 31 maggio, fino al 2 giugno l'Automobile Club Verona presenzierà anche a Sport Expo per lanciare sempre questo messaggio con una pista di mini kart che permetterà ai giovani e giovanissimi visitatori di saggiare anche il lato propedeutico alla guida di tutti i giorni garantito dell'automobilismo sportivo.