Allo Stadio Bentegodi di Verona (e non solo) torna la manifestazione "Sport Expo"

Torna a Verona "Sport Expo", la storica manifestazione, che promuove lo sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, quest’anno taglia il traguardo della 15esima edizione. I prossimi 31 maggio, 1 e 2 giugno riaprono quindi le porte dello Stadio Bentegodi. Oltre allo Stadio, saranno utilizzati anche gli impianti sportivi delle zone limitrofe: Antistadio Guido Tavellin, Palazzina Masprone, Tensostruttura AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX Olympic Arena.

L’edizione 2021 vedrà finalmente il ritorno delle scuole del territorio, con cui da sempre Sport Expo ha un legame molto forte. Nella special edition di fine estate del 2020 le scuole non avevano potuto partecipare: quest’anno invece arriveranno le classi provenienti dalle zone più prossime allo Stadio. Un numero ridotto rispetto alle passate edizioni, ma che costituisce comunque un importantissimo segnale di ripresa della normalità.

La giornata del 31 maggio e la mattinata dell’1 giugno saranno interamente riservate al mondo scolastico, per consentire alle classi di vivere in piena sicurezza la manifestazione.

Il pomeriggio dell'1 giugno (dalle 15 alle 19) e la giornata del 2 giugno (dalle 9 alle 19) saranno invece dedicati al pubblico.

La formula è quella già collaudata nel 2020: ingressi contingentati, personale dedicato al controllo delle singole aree sportive, procedure di igienizzazione e cinque diversi accessi per evitare la formazione di code. Il tratto più caratteristico di Sport Expo è senza dubbio la multidisciplinarietà sportiva. La manifestazione rappresenta una cornice unica per bambini e ragazzi, una dimensione giocosa in cui andare alla scoperta di decine di discipline sportive, dalle più tradizionali alle meno conosciute.

Informazioni e contatti

L’ingresso a Sport Expo è come sempre gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoverona.it. Le iscrizioni sono già aperte sul sito e sono particolarmente importanti per garantire il corretto flusso di partecipanti, nonché il rispetto di tutte le misure di sicurezza. La registrazione è molto semplice: compilando il modulo online, si riceveranno via mail il voucher di conferma e riepilogo della registrazione, ma anche le relative autocertificazioni - per adulti e minori - da stampare, firmare e portare all’ingresso. Saranno ben cinque i punti di accesso all’evento, così da evitare code e assembramenti: presso lo Stadio Bentegodi, presso l’AGSM Forum, presso Palazzina Masprone, presso i campi da calcio in via Sogare e presso la BMX Olympic Arena. Stadio Bentegodi, Antistadio Guido Tavellin, Palazzina Masprone, AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX Olympic Arena, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2021.

Gli orari:

Lunedì 31 maggio – riservato alle scuole – dalle 8 alle 16.

Martedì 1 giugno dalle 8 dalle 13 – riservato alle scuole – e dalle 15 alle 19 – aperto al pubblico

Mercoledì 2 giugno – aperto al pubblico – dalle 9 alle 19.

​Punti di accesso alla manifestazione: Stadio Bentegodi, AGSM Forum, Palazzina Masprone, campi da calcio di via Sogare, BMX Olympic Arena. Ingresso gratuito con registrazione sul sito www.sportexpoverona.it.

