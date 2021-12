Accese le luminarie, la magia del Natale illumina Verona: in piazza Erbe video mapping 3D, alberi nei quartieri

Verona accende la magia del Natale. Dopo la Stella di piazza Bra, da venerdì sera, anche vie e piazze nel centro città e nei quartieri sono addobbate a festa con luci e colori del Natale. Sfere e strisce luminose, stelle, stalattiti e gli immancabili Babbo Natale e le renne sono solo alcuni dei tanti addobbi che faranno da cornice alle festività di veronesi e turisti che, dopo un anno, sono ritornati a gustarsi il periodo in presenza.

Attraversando la città si potranno ammirare le due novità di quest’anno. In piazza delle Erbe sarà riprodotto, sulla facciata di un palazzo e sulla torre di fronte alla Domus Mercatorum, un video mapping 3d a tema della durata indicativa di 9 minuti. Per la proiezione saranno utilizzati 2 proiettori posizionati nell'arco centrale della Domus. La seconda riguarda le 7 circoscrizioni periferiche dove, in ognuna, è stato posizionato un albero di colore rosso con illuminazione dinamica programmabile con effetto “nevicata”. Rimangono anche gli altri 2 alberi tradizionali per ognuna delle circoscrizioni per un totale di 21.

Passeggiando nel resto della città si potrà essere avvolti dalla cascata di 204 luci "water fall"posizionate in via Sottoriva, e anche in Corte Sgarzerie, dove sono 78. Suggestivo l’effetto nevicata delle 240 snowfall a porta Vescovo e in via XX Settembre, e le 25 stelle 3D di via Nizza e in piazza Isolo. San Zeno come Parigi, con ben 17 alberi tipo "Champs Elysees", mentre in piazza Corrubio un Babbo Natale ritirerà la posta dei bambini, che potranno imbucarla nella speciale cassetta delle lettere. Una renna e un orso saranno agli ingressi degli Ospedali cittadini. Luci anche in via Pallone, lungadige San Giorgio e nel sottopasso che conduce al parcheggio Centro, allestite da Amt. Sono stati installati anche dei drappi luminosi nelle zone di maggior passaggio all'interno dei quartieri.

La cerimonia simbolica di accensione è avvenuta venerdì sera in piazza delle Erbe. Presenti il sindaco Federico Sboarina, l'assessore al Commercio Nicolò Zavarise, il consigliere regionale Filippo Rigo, i consiglieri comunali Andrea Bacciga e Laura Bocchi, il presidente di Agsm Lighting Alberto Todeschini, il consigliere di amministrazione Agsm Aim Francesca Vanzo, il presidente di Confesercenti Paolo Bissoli e il presidente di Amt Alessandro Rupiani.

«Da questa sera l'atmosfera delle feste a Verona risplende ancora di più con le tante luci allestite un po' ovunque – ha detto il sindaco Sboarina -. L'accensione di quest'anno presenta due speciali novità, il video mapping 3d in piazza delle Erbe e i nuovi alberi posizionati in ogni Circoscrizione. La città si immerge in uno dei periodi più sentiti e attesi. Gli addobbi natalizi devono ricordarci anche i valori profondi di questa festa, quelli della solidarietà e attenzione ai più deboli. Ma nel vivere le festività non dimentichiamo nemmeno di farlo in sicurezza, nel rispetto delle norme anti affollamento».