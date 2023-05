Abbandono di rifiuti sulla Transpolesana, telecamere sulle piazzole di Legnago

Il Comune di Legnago contrasterà l'abbandono dei rifiuti anche sulla Transpolesana. Il sindaco Graziano Lorenzetti e la sua giunta hanno trovato i fondi (circa 75mila euro) che serviranno per l'installazione di 10 telecamere fisse sulle piazzole di sosta della SS 434, sia in quelle della carreggiata in direzione Verona che in quelle in direzione Rovigo.

Il Comune di Legnago ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura ed installazione e posa in opera della videosorveglianza su ogni piazzola di sosta di emergenza esistente sul tratto legnaghese della Transpolesana. Videosorveglianza che permetterà di controllare 24 ore su 24 le piazzole e quindi di prevenire l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ed essere invitati a presentare un'offerta e devono essere presentate entro le 12 di martedì prossimo, 6 giugno.

L'avviso è finalizzato solo a ricevere manifestazioni di interesse di operatori economici in modo da poter poi comunicare loro la disponibilità alla presentazione dell'offerta. Non è dunque indetta una gara o un affidamento tramite concorso pubblico e non sono quindi previste graduatorie di merito.

L'affidamento diretto avverrà tramite la richiesta di preventivi e l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara

Infine, tra le caratteristiche tecniche che le telecamere devono avere, stando a quanto riportato nell'avviso, c'è l'obbligo di potersi collegare ed integrare con il sistema informatico utilizzato dalla polizia locale per la gestione della videosorveglianza di Legnago.