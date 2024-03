Sport Expo Week, ultimi appuntamenti in città prima dell'apertura in fiera

La settimana di Sport Expo Week è iniziata con il convegno dal titolo "La tregua olimpica. Quando lo sport ferma(va?) le guerre", che si è tenuto nella mattinata di lunedì 11 marzo al Teatro Camploy. Sul palco, davanti a una platea piena di studenti provenienti dalle Scuole secondarie di secondo grado e dal corso di Scienze Motorie dell’Università di Verona, sono intervenuti sportivi e sportive, insieme a diverse figure istituzionali, per parlare del ruolo dello Sport come agente diplomatico e motore di pace, riflettendo sulle dinamiche dell’attualità in vista delle prossime Olimpiadi parigine. Tra gli ospiti erano presenti Diana Bianchedi, Campionessa Olimpionica Barcellona 1992 e Sidney 2000 e ora nel team di Milano Cortina 2026, Cristiano Musillo, Consigliere d'Ambasciata Ministero dello Sport, Giampaolo Mattei, Presidente Athletica Vaticana, Sara Simeoni, Campionessa Olimpionica Mosca 1980, e Simone Perrotta, Consiglio direttivo AIC Onlus e Campione del Mondo 2006.

Sempre lunedì 11 marzo ha preso il via Fuori Expo, Open Days di sport poco diffusi organizzati dalle diverse società sportive direttamente nelle loro sedi e dedicate ai ragazzi e le ragazze dai 15 ai 20 anni. Negli scorsi giorni le società sportive coinvolte sono state A.S.D. King Rock Climbing, Fondazione Marcantonio Bentegodi, A.S.D. Taki No Kan, Esercito con l’85° RAV Verona, l’APS Equestre Horse Valley ASD, l’AICS Eventi ASD, l’Accademia Crown ASD e l’ASD CUS Verona. Giovedì 14 ad aprire le proprie porte, dalle 15:00 alle 18:00, saranno Veronascherma SSD e nuovamente l’A.S.D. King Rock Climbing; venerdì 15 spazio a pugilato e football americano con Associazione Pugilistica Scaligera e ASD American Football Verona.

I giovani, Allievi e Juniores, delle Scuole Secondarie di Secondo grado, sono stati coinvolti in settimana anche in tornei sportivi organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Martedì 12 più di 150 studenti, proveniente da 7 istituti diversi, si sono sfidati a pallavolo presso il Centro sportivo Le Grazie. Con loro anche 3 giocatori del Verona Volley, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca e Andrea Zanotti, che hanno premiato le squadre vincitrici. Mercoledì, al Palazzetto Gavagnin, per il torneo di Basket 3V3, sono attese più 36 squadre per disputare oltre 70 partite. Con gli studenti anche Falilou Mbacke e Petar Kuzmanic della Scaligera Basket. Giovedì l’ultimo appuntamento al Centro sportivo De Stefani per il torneo di Calcio a 5. A premiare i vincitori ci saranno Alessandro Berardi, portiere Hellas Verona, in gialloblù da 6 stagioni consecutive, Alessia Rognoni Attaccante HVW, e Silvia Zanni, centrocampista HVW.

«Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno accolto queste iniziative con grande entusiasmo, disponibilità e curiosità - dichiara Francesco Todeschini, Referente provinciale dell’Ufficio Scolastico per l’Educazione Fisica e Sportiva -. Quanto proposto con il Fuori Expo e con i tornei studenteschi è stata per noi una vera e propria sfida e molti ragazzi e ragazze hanno colto l’occasione per provare a capire e avvicinarsi a sport altri, nuovi, diversi. La trasversalità a livello di competenze motorie è una degli aspetti più interessanti e avere al nostro fianco in questo percorso l’Università di Verona con Scienze Motorie ha certamente un forte valore per comprendere la ricaduta sul territorio di eventi come questo in termini di iscrizioni a nuove federazioni e risultati sportivi. Il convegno è stato molto apprezzato e gli studenti sono intervenuti con molte domande, complice un tema che ha colpito, con un valore educativo e formativo innegabile. Credo che questa edizione di Sport Expo segni la maturità dell'evento con un cambio di passo importante, una crescita sia in termini numerici che di consapevolezza, grazie anche al coinvolgimento degli studenti più grandi».

In contemporanea, per i più piccoli dai 3 agli 8 anni, sono stati attivati nelle diverse circoscrizioni, da lunedì a giovedì, Playground per l’avviamento all’attività sportiva dalle 15.30 alle 18. Domani, per l’ultimo appuntamento, sarà il turno della IVa circoscrizione presso la Piastra Tirso e la VII circoscrizione presso il Centro Ca’ Bianca. «Positiva la prima esperienza di Sport Expo nei quartieri - commenta Rita Andriani, presidente della VI circoscrizione -. Abbiamo avuto un'ottima affluenza di bambini con le loro famiglie, un'importante opportunità di provare alcuni sport, magari meno usuali, per tanti giovani.

EXPO QRCODE - La novità di quest’anno è l’Expo QRcode, per rendere più facile a bambini e famiglie ricordare gli sport provati all'interno dell’area espositiva. All’ingresso in fiera verrà consegnato a ogni bambino un braccialetto con un QRCode numerico casuale che non contiene alcun dato, mentre a ogni stand sportivo un volontario scannerizzerà il braccialetto e registrerà lo sport provato da ogni bambino. Al termine di Sport Expo verrà inviata una mail agli accompagnatori contenente tutte le informazioni sui vari sport praticati dai bambini, attraverso la quale sarà possibile accedere alle pagine correlate a queste attività.

Per tutte le informazioni e per iscriversi direttamente online sono attivi i siti www.sportexpoandthecity.it e www.sportexpoverona.it. Per ulteriori informazioni contattare il 3351360554. L’accesso in Fiera sarà da Re Teodorico, su viale dell’Industria, e il parcheggio dedicato è il P7 - Re Teodorico. I padiglioni saranno aperti il venerdì dalle 8 alle 16, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

LE REALTÀ SPORTIVE - Diverse le realtà che torneranno a promuovere proprie discipline nel corso di Sport Expo Week come l’85° Reggimento Addestramento Volontari Verona dell’Esercito, la Fondazione Bentegodi, l’Hellas Verona FC, il Verona Volley, la Scaligera Basket e la Virtus Verona s.r.l. Non mancheranno la FIP- Federazione Italiana della Pallacanestro, la F.A.S.I. – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, la FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, la FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo e la F.I.R. - Federazione Italiana Rugby con le società del territorio. Confermano la loro presenza anche la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, la FIJLKAM – Federazione italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali con il Comitato Regionale Veneto Judo, la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, la FIV – Federazione Italiana Vela, la ACSI – Settore Arti Marziali Sport da Combattimento, l’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport ed il CUS – Centro Universitario Sportivo di Verona. Non potranno mancare, inoltre, la UISP aps, i Redskins Verona, l’Agorà – Associazione per lo Sviluppo della Formazione, il Club Alpino Italiano, la 4 ª Circoscrizione e la Polizia Locale del Comune di Verona, la Grande Sfida Onlus a.s.d., Sport di Più magazine, il Comitato Provinciale Tamburello Verona, l’Athletics Cheerleading, l’Horse Valley a.s.d., il Family Events, il King Rock, il Parkour Verona a.s.d., la Love Soccer a.s.d., la Nuova Guarino a.s.d., l’Associazione Pugilistica Scaligera, la Straverona, il Verona City Handball e Verona Scherma.

Sport Expo Week è organizzato dal Comune di Verona e Città Sane, in collaborazione con Regione Veneto – Regione Europea dello Sport, Università degli Studi di Verona Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, MIUR Veneto, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona, Verona Fiere, ULSS 9 Scaligera, FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo Verona, Fondazione Marcantonio Bentegodi. Gode del patrocinio del CONI, di Sport e Salute, di ICS – Istituto per il Credito Sportivo e Fondazione Milano Cortina 2026 – progetto educational GEN 26. La segreteria organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting.

Partner dell’evento sono AGSM AIM, BCC Valpolicella Benaco Banca e Automotive Partner Kia - Sevencar, partner del Playground è Primacasa Borgo Venezia, mentre il media partner è Radio Pico; Migross è fornitore ufficiale, Autostrada del Brennero SpA, Acque Veronesi e Parco Natura Viva fornitori istituzionali, mentre PressArt, Gazebo Flash, UP Rent, ATV e Spazio Visibile sono fornitori.