Zaia: «Allerta lieve per la siccità, pronta ordinanza ma niente razionamenti»

Questa mattina, 14 marzo, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è stato al teatro dell'Istituto Cavanis di Possagno, in provincia di Treviso, per partecipare alla presentazione del progetto In-Cavanis. Il progetto consiste in un nuovo centro polifunzionale dedicato alla preparazione paralimpica di eccellenza e all'ospitalità per l'allenamento dei team internazionali, anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

A margine di questa presentazione, Zaia ha risposto alle domande dei giornalisti anche su altri argomenti ed ha annunciato la firma di un'ordinanza sulla siccità. «L'ordinanza è già scritta - ha dichiarato il presidente della Regione - Il nostro livello di allerta è lieve, quindi il provvedimento non imporrà razionamenti, ma darà delle indicazioni e sensibilizzerà contro lo spreco dell'acqua».

Luca Zaia ha inoltre replicato al Codacons, che ha presentato un'esposto alla Corte dei Conti del Veneto per valutare provvedimenti contro quelle istituzioni che non agiscono o agiscono poco contro lo spreco idrico. «Le perdite idriche sono uno dei grandi problemi e c'è bisogno di un piano che punti ad una nuova infrastrutturazione che favorisca la micro-irrigazione o l'irrigazione a goccia piuttosto delle grandi reti di scorrimento che poi perdono acqua».