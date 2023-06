A Garda parte pulizia dei letti di fiumi e torrenti. «Preveniamo conseguenze del maltempo»

In ritardo rispetto al solito ma la stagione sul Lago di Garda è ufficialmente partita. Una stagione con delle buone premesse dal punto di vista delle presenze. Ma c’è un aspetto che preoccupa il sindaco di Garda Davide Bendinelli ed è legato ad una criticità ormai impossibile da ignorare: i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. «Piogge torrenziali, tempeste, bombe d'acqua sono eventi metereologici che non siamo in grado di prevedere - ha dichiarato Bendinelli - Fenomeni che sono sempre stati tipici di località caraibiche ma con cui, da qualche anno a questa parte, dobbiamo fare i conti anche noi».

Il sindaco di Garda ha sottolineato che se l’evento meteorologico dovesse essere di enormi dimensioni, come quello che si è abbattuto sulla Romagna, ci sarebbe ben poco da fare. Ma esiste uno spazio di prevenzione che è dovere degli amministratori non trascurare. «Quello che cerchiamo di fare - ha spiegato Bendinelli - è preparare i torrenti e i fiumi in modo tale che, nel caso, l’acqua possa scorrere senza intralcio».

In passato, infatti, ci fu un'alluvione a Garda. Straripò il torrente Gusa, causando ingenti danni ad abitazioni, alberghi e attività commerciali. «Insieme al Genio Civile - ha detto Davide Bendinelli - provvedere alla pulizia dei letti di fiumi e torrenti in modo tale che la sicurezza di tutti sia garantita».

Il Genio Civile effettuerà la pulizia su una parte dei corsi d’acqua che insistono sul territorio. Ed il Comune di Garda si è detto disponibile a sobbarcarsi gli interventi residui con i relativi costi. «Dove non dovesse arrivare il Genio arriveremo noi - ha concluso il sindaco di Garda - Abbiamo già effettuato i sopralluoghi con i dirigenti della Regione e siamo pronti ad intervenire. Possiamo al più presto partire con la pulizia vera e propria per liberare i letti dei corsi d’acqua dalla vegetazione che vi è cresciuta all'interno. Se un domani dovesse verificarsi qualche evento atmosferico avverso avremo almeno la coscienza a posto e la certezza di aver fatto tutto quello che era in nostro potere».