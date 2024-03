Maltempo, cominciata la tregua dopo la grandine in Valpolicella

Il maltempo nel Veronese potrebbe concedere solo una tregua di qualche giorno e riprendere domenica prossima, 10 marzo, lasciando poi spazio a cieli poco perturbati durante la prossima settimana. La fase più intensa delle precipitazioni sembra dunque passata ed anche la Regione Veneto ha abbassato il grado di allerta per le avversità del meteo.

Avversità che comunque ieri, 6 marzo, si sono fatte sentire soprattutto sulla fascia occidentale della provincia. In particolare, a Fumane ha grandinato intorno alle 14. E qualche chicco si è visto anche in alcune frazioni dei comuni vicini come San Pietro in Cariano e Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Non sono stati segnalati comunque grossi danni.

Video e foto sono di Tiziano Venturini