Maltempo in fase calante in Veneto: si attenua anche l'allerta meteo regionale

Il Meteo regionale segnala che non sono previste nuove precipitazioni significative per le prossime ore. Giovedì 7 marzo sarà contrassegnato da nuvolosità variabile, a tratti consistente, con presenza di parziali schiarite. Non vengono esclusi locali riduzioni della visibilità in pianura nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti o al più residue locali nelle prime ore. Nel pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni, da locali a sparse, sui settori centro-settentrionali, generalmente assenti altrove.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, comunque, dalle 14 di mercoledì fino alla mezzanotte di giovedì 7 febbraio, sono state dichiarate le seguenti fasi operative:

Fase di “Preallarme” (allerta arancione) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO – VR), relativa alla parte finale dell’asta del Fiume Po (dalla sezione di Polesella), mentre permane la fase di Attenzione per il tratto superiore.

Fase di “Attenzione” (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV –VR) e Basso Brenta –Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), limitata ai corsi d'acqua Agno-Guà e Fratta-Gorzone.

In riferimento alla Dichiarazione dello Stato di Attenzione per Rischio Valanghe emessa nelle scorse ore, considerata la situazione nivometeorologica sul territorio regionale, è stata dichiarata cessata la fase operativa di Attenzione dalle 16 di mercoledì.

Avviso criticità valanghe

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Bollettino meteo Arpav

Prescrizioni di Protezione Civile per criticità idraulica