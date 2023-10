Regione Veneto investe 437 milioni negli ospedali, 156 milioni per quelli veronesi

La maggior parte degli investimenti (100 milioni) sarà per il Mater Salutis di Legnago. Per l'ospedale di Borgo Trento stanziati 44,5 milioni di euro e altri 12 milioni per l'ospedale di Borgo Roma

Per l'ospedale di Legnago 100 milioni di euro, per l'ospedale di Borgo Trento 44,5 milioni di euro, per l'ospedale di Borgo Roma 12 milioni di euro. La somma dei tre investimenti è di 156,5 milioni di euro. A tanto ammonta lo stanziamento della Regione Veneto per gli ospedali veronesi. Uno stanziamento contenuto nella maxi-manovra di 437,348 milioni di euro che interessa 17 strutture sanitare della regione e che è stata definita oggi, 30 ottobre, dalla giunta.

I 100 milioni per l'ospedale di Legnago finanzieranno la seconda fase della riorganizzazione funzionale e strutturale del Mater Salutis. Per l'ospedale di Borgo Trento, 40 milioni copriranno i lavori di adeguamento sismico, antincendio e funzionale, mentre 4,5 milioni di euro saranno spesi per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico. Infine, i 12 milioni di euro per l'ospedale di Borgo Roma serviranno per proseguire i lavori di adeguamento sismico, antincendio e funzionale.

Ma gli investimenti interesseranno anche gli ospedali di Feltre, Oderzo, Treviso, Mestre, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Rovigo, Camposampiero, Piove di Sacco, Bassano del Grappa, Vicenza, e Castelfranco Veneto. E questa mattina ne hanno parlato il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin (insieme nel video).

«Se assommiamo questa ingente partita ai 371 milioni programmati l’anno scorso - ha detto Zaia - ci rendiamo conto che siamo davanti a un grande e chiaro progetto che è in lavorazione e che abbraccia tutti i settori strategici delle strutture ospedaliere: dall’adeguamento, all’ampliamento, all’aggiornamento tecnologico. Nel prossimo futuro spingeremo il lavoro anche sul fronte dell’intelligenza artificiale e ancora sul miglioramento degli ospedali. Vorrei ricordare, in questo senso, che da quando esiste questa giunta regionale, nessun ospedale è stato chiuso e tutti hanno avuto nel tempo gli investimenti necessari».

«In questi 437 milioni - ha precisato Lanzarin - c’è in molti casi la prosecuzione di progetti con nuovi stralci finanziati, per adeguamento sismico, messa a norma, rimodulazione della logistica interna, con un paio di progetti che considero significativi, come i 58 milioni per una nuova struttura all'ospedale dell’Angelo di Mestre e i 100 milioni per Legnago, che si aggiungono ai 42 già stanziati».