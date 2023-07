Famiglia Ferroli dona ecografo alla geriatria dell'ospedale Fracastoro

Al reparto di geriatria dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio è stato donato un ecografo multidisciplinare ad alte prestazioni Juniper dalla famiglia Ferroli, in occasione della seconda commemorazione del fondatore Tredicesimo Luciano Ferroli, scomparso alla fine di maggio 2021.

L’ecografo ha un valore di oltre 30mila euro (34.770,00 euro) ed è ora a disposizione dei geriatri che, correttamente formati, sono in grado di utilizzarlo anche in ambito di urgenza. Ma lo strumento potrà essere utile anche al personale infermieristico e agli specialisti che, riducendo al minimo lo spostamento in altri reparti ed ambulatori, potranno garantire risposte diagnostiche senza esporre il paziente al rischio di eventi negativi ulteriori.

E il rafforzamento del ruolo delle tecnologie in ambito geriatrico permette di dare risposte a un sistema complesso, quello dell’individuo anziano, che necessita di estrema preparazione da parte del personale medico-infermieristico, con sempre maggiore competenza nell’identificazione di situazioni acute, prevedibili e modificabili.

Alla cerimonia di donazione erano presenti Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera; Marco Luciano, direttore medico dell'ospedale di San Bonifacio; Giorgia Cecchini, direttrice del reparto di geriatria (vedi video); la famiglia Ferroli, con Elide Bortoli Ferroli, Paolo, David e Simone Ferroli; e Anna Sterchele, assessora ai servizi sociali del Comune di San Bonifacio.

«Ringrazio a nome di tutta l’azienda la famiglia Ferroli che è sempre vicina all'ospedale Fracastoro e a tutta la comunità di San Bonifacio - ha commentato Girardi - Ancora una volta, con una donazione, ha dimostrato di essere non solo una famiglia di bravi imprenditori ma anche un nucleo di donne e uomini impegnati a fare del bene per la collettività».

«Siamo noi che dobbiamo dire grazie a voi e tutte le persone e i professionisti che lavorano nell'ospedale Fracastoro e nell'Ulss 9 Scaligera - hanno risposto i rappresentanti della famiglia Ferroli - Ogni volta, dopo una donazione, usciamo dall’ospedale con il dubbio di aver fatto poco. Noi crediamo, come azienda, nelle persone e nel momento in cui ricordiamo nostro padre, Tredicesimo Luciano Ferroli, questo ecografo rappresenta una forma di ringraziamento da parte nostra. Una società più sana ci permette di vivere meglio, tutti insieme, e permette a noi e alle persone che lavorano con noi, di poter contare su professionisti che si occupano della nostra salute. Come azienda e come persone, ci piace molto l’idea di poter contribuire a migliorare i servizi che l'ospedale può dare alla comunità».