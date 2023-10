A Zevio nel Tpra maschile il biglietto premio Ibi 2024 va al padrone di casa Crivelli

A Zevio, nel weekend del 7 e 8 ottobre, si sono svolte le Prequali Ibi 2024 Tpra di tennis. Una trentina gli atleti in gara.

Nel maschile ha fatto gli onori di casa a tutti Enrico Crivelli. La finale è stata disputata assieme a Luca De Togni del Pineta 2018 e si è conclusa al terzo set. Terzi posti per Umberto Palmerini del Torricelle e per Paolo Cicolin veterano dello Zevio.

Il torneo femminile si concluderà nel prossimo weekend con questi abbinamenti: Peruzzi-Perini, Savoia-Rancan, Milan-Falezza e Marconcini-Baldisserotto.

A Villafranca stessa competizione solo al maschile con una decina di giocatori. Il biglietto per il parterre Ibi Roma 2024 l’ha vinto Denis Boscaini del Valpolicella, secondo posto per Nicola dell’Era del San Floriano.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Al Garda, dal 13 al 29 ottobre, open maschile e femminile coordinata da Roberto Cossa.

All’At Verona, il 14 ottobre Tpra expert level maschile. Per iscriversi, contattare Nicola al 347-9091702.

Allo Scaligero, il 22 ottobre Tpra entry level. Per iscriversi, chiamare Andrea al 335-6407142.

All’Olimpica Dossobuono, dal 27 al 29 ottobre, Rodeo Fitp maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 25 ottobre.

A Sanguinetto, 28 e 29 ottobre, Tpra expert maschile ed entry level femminile. Per iscrizioni, chiamare Simone al 347-8919288.