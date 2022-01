Superlega, Verona fa tre punti a casa di Cisterna nella sfida di recupero

Una sfida di recupero che regala alla formazione di Stoytchev tre sorrisoni pieni. Il Verona Volley batte a domicilio la Top Volley Cisterna (sfida valevole per la terza giornata di ritorno) e raggiunge così l'ottavo posto a 19 punti; situazione molto meno felice per la formazione di Soli che, seppure a due punti in meno, quindi 17, è terz'ultima in classifica.

“Sono davvero felice per questa vittoria, - ha commentato Lorenzo Cortesia - ci serviva una conferma dopo la bella partita con Padova. Abbiamo vinto di squadra e, a parte un primo set sottotono, poi siamo riusciti a mettere la grinta giusta che ci ha fatto meritare il successo. Complimenti a tutto il gruppo. Adesso però torniamo subito al lavoro perchè Milano è dietro l'angolo e non vogliamo fermarci ora che le cose hanno iniziato ad ingranare.”

Equilibrato il primo set (4-4) con le squadre che non riescono a mettere la freccia (9-10 e poi 11-11). Verona prova a scappare sul +4 (11-15), la Top Volley insegue e impatta 20-20 per dare il via a un finale concitato che dà ragione proprio ai padroni di casa: 25-23.

Sebbene senza mai dilagare troppo Verona riparte con slancio e dal 2-3 rimane avanti fino alla fine. Scappa sul 5-9, poi Cisterna accorcia 9-11, ma la distanza rimane. Il 20-21 sembra poter riaprire i giochi, ma Verona è cinica e con un parziale di 0-5 si aggiudica il set 20-25.

Prosegue la battaglia (6-7), dopo l'8-8 la Top Volley sigla il 14-11, poi Verona pareggia ed è di nuovo punto a punto fino alla fine che dice 23-25.

Il quarto set prosegue sulla stessa riga, 5-6 poi 13-10 per la Top Volley che viene raggiunta da Verona sul 14-14 come nel terzo set. Confronto da botta e risposta fino al 17 pari, poi Verona mette di nuovo la freccia e se la tiene attiva fino al 21-25.

TOP VOLLEY CISTERNA: Zingel 6, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg 1, Giani ne, Maar 19, Rinaldi 10, Dirlic 16, Picchio (L) ne, Bossi 3, Baranowicz 2, Raffaelli 5. All. Soli

VERONA VOLLEY: Aguenier 0, Cortesia 11, Magalini ne, Vieira de Oliveira 1, Asparuhov 15, Mozic 23, Nikolic ne, Jensen 13, Spirito 0, Qafarena ne, Wounembaina ne, Zanotti 6, Donati (L) ne, Bonami (L). All. Stoytchev