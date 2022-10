Superlega, che inizio per Verona: in rimonta batte Piacenza e fa festa

Una partita che praticamente è durata cinque set interi, con l'ultimo chiuso 22-24. Ma ne è valsa la pena per il Verona Volley che a casa di Piacenza si aggiudica la prima vittoria alla prima giornata di Superlega vincendo 2-3. In campo uno Sapozhkov da 25 punti, un Keita da 16 e un Mozic da 21.

Piacenza prova a fare voce grossa (7-5), ma Verona impatta 9-9. Continua lo stesso copione e stavolta la squadra di Bernardi va per il 17-12. La pausa di Stoytchev è rigenerante per i suoi che danno il via alla rimonta, pareggiano 18-18 e mettono la freccia per la prima vittoria: 20-25.

Verona parte forte anche nel secondo parziale con un ace di Keita. Gli emiliani non demordono e riportano la sfida in parità. Poi, due pipe di Mozic regalano il nuovo vantaggio ai ragazzi di Stoytchev (8-9), ma è un continuo sorpasso e di appena pochissime lunghezze (20-19). Il finale stavolta dà ragione ai padroni di casa: 25-23.

Nel terzo set Verona parte ancora forte (6-10), Piacenza poco per volta ricuce e pareggia 11-11. Si procede come nel set precedente, le distanze sono minime (21-20) e Piacenza la chide allo stesso modo: 25-23.

Verona spalle al muro si trova sotto in avvio sul 3-1, poi pareggia 4-4 e prova il sorpasso per il 10-13. E' una sfida davvero equilibrata (14-14), ma verona si porta sul 14-16 e anche qualche errore di casa danno il contributo per la vittoria 20-25.

Lunghissima la quinta frazione, il 15esimo punto che di solito sancisce la fine del match in questo caso è soltanto un passaggio del lungo punto a punto che si chiude 22-24 per Verona che fa festa.

"Un’emozione infinita soprattutto nel tie break in cui abbiamo avuto diverse palle match. Sono molto contento, ha detto il coach al termine - perché abbiamo iniziato con il piede giusto, ed è vero che siamo stati anche un po’ fortunati, ma è stata una fortuna costruita. Complimenti a Piacenza che lotterà certamente per lo scudetto".

Gas Sales Bluenergy Piacenza – WithU Verona 2–3 (20-25; 25-23; 25-23; 20-25; 22-24)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Romanò 25, Recine 6, Lucarelli, Leal 25, Simon 13, Cester, Scanferla (L), Gironi, Basic, Hidalgo, Arce, De Weijer, Caneschi 14, Hoffer (L). All. Lorenzo Bernardi.

WithU Verona: Spirito 1, Sapozhkov 25, Keita 16, Mozic 21, Cortesia 6, Grozdanov 6, Gaggini (L), Raphael, Perrin 3, Mosca 4, Zanotti, Magalini, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev.