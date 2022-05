Superlega playoff quinto posto, in semifinale Verona fa tremare un po' Piacenza poi va ko

Squadra in casa

Squadra in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Una grande battaglia. Il Verona Volley perde 3-1 a casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza ed esce così dai playoff quinto posto di Superlega ch mettono in palio un posto in Cev Challenge Cup per la prossima stagione.

Una sconfitta maturata però dopo una dura battaglia e con Verona capace a far venire qualche brivido agli ospiti.

Nei primi due set Verona fatica a vedersi in campo con Piacenza a vincere 25-22, dopo un bel break di 24-20; fotocopia il secondo set dove Verona proprio non è stata in partita (25-11).

Spalle al muro Verona si presenta decisamente diversa in campo e presto è 4-9, stavolta il set è il contrario degli altri due con Verona a tenere viva la speranza (19-25).

Fino al 12-12 è eqilibrio con Verona a essersi portata anche avanti 7-11. Dal 14 pari Piacenza prende in mano la partita e corre a chiuderla: 25-19.