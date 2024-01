Superlega, una Verona leonessa nella tana di Modena: vittoria netta e di carattere

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

La serata perfetta. Una Rana Verona in grande spolvero va a Modena, piega la squadra in tre set e saluta il palaPanini. Questo il riassunto in brevissimo della seconda giornata di ritorno di Superlega: la formazione di coach Stoytchev gioca una partita quasi perfetta e piega la squadra di Petrella 0-3 con set praticamente tutti netti. Un bel settimo posto conquistato.

Verona prende le misure nelle prime battute e poi scappa fino alla vittoria; negli altri due set il divario è a metà del gioco e Verona non deve fare altro che ben gestire quano costruito.

Valsa Group Modena – Rana Verona 0–3 (21-25; 18-25; 13-25)

Valsa Group Modena: Bruno 2, Sapozhkov 17, Rinaldi 3, Davyskiba 9, Brehme 2, Sanguinetti 1, Federici (L), Boninfante, Pinali G., Juantorena 3, Pinali R., Stankovic 4, Sighinolfi, Gollini (L). All. Petrella

Rana Verona: Spirito 2, Amin 18, Mozic 10, Dzavoronok 10, Mosca 5, Zingel 4, D’Amico, Jovovic, Keita, Sani 1, Cortesia, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev