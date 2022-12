Superlega, Verona guerriera a casa di Cisterna: al giro di boa è terza

Tie break e sorriso finale. La WithU Verona vince l'ultima sfida del girone di andata battendo Cisterna 2-3. Una prima fase di stagione chiusa così al terzo posto con grande merito.

La gara si sblocca con una parallela vincente di Dirlic, ma Verona risponde subito alla grande grazie a un ace di Keita, che replica poco dopo, mandando i suoi sul 1-6. Gli ospiti mantengono cinque lunghezze di vantaggio con il mani-out di Sapozhkov. Poi Mozic alza la voce anche a muro, centrando il punto del 10 a 5. I gialloblù prendono il largo con due muri consecutivi di Keita, ma la furia scaligera si scatena dai nove metri con Sapozhkov che dà il via alla lunga serie, proseguita da Mozic, capace di infilare quattro ace di fila. Verona passa in vantaggio, chiudendo il primo set sul 25 a 13.

Spinti dalla voglia di riscatto, i padroni di casa rientrano in campo motivati, riuscendo a imporsi nelle fasi iniziali del secondo parziale. Un muro di Zingel vale il 5 a 1, Keita prova a spezzare la scia degli avversari con un ace, ma i due punti consecutivi in battuta di Sedlacek portano Cisterna sul 12-4. Verona fatica a trovare una reazione e la truppa locale tenta di scavare il solco. I gialloblù accorciano leggermente le distanze grazie a Sapozhkov, che riporta i suoi a -4 (17-13). La Top Volley ritrova un margine di vantaggio consistente andando sul 22 a 17. Verona non molla e riduce il gap con un ace di capitan Rapha (23-21). Keita tiene vive le speranze dei suoi, ma Sedlacek mette a terra il punto che sancisce la fine del set.

Dirlic timbra il primo punto della terza frazione, a cui risponde Mozic con una pipe vincente. Lo sloveno fa male anche da posto 4, Kaliberda manda avanti i suoi, ma Keita firma il sorpasso (4-5). La gara si attesta sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. La WithU mette la faccia avanti grazie all’ennesimo ace di Sapozhkov (10-11), bravo anche a raccogliere il suggerimento di Rapha subito dopo. I ragazzi di coach Soli restano agganciati e ribaltano il punteggio con Kaliberda, bravo a piazzare anche un ace che vale il break (16-15). Dai nove metri Staforini firma il +3, ma Verona si riporta sotto (18-17). I locali allungano sul 22 a 18. I gialloblù riacquisiscono fiducia chiudendo a proprio favore un lungo scambio, ma gli avversari mettono fine al parziale sul 25 a 20.

Al rientro in campo è Grozdanov a mettere a terra il primo pallone, con Keita bravo a giocare col muro avversario e a timbrare il 2 a 1, prima di piazzare anche l’ace. Sedlacek riporta la sfida in parità, ma Verona trova un break, che la proietta sul 5-8, trascinata da Sapozhkov. Baranowicz accorcia le distanze dai nove metri, ma è ancora l’opposto russo a bucare la difesa di casa, con un lungolinea imprendibile (8-10). La squadra di Stoytchev mantiene un discreto vantaggio, ma Cisterna reagisce e la aggancia sul 13-13. Mozic ruggisce in banda e Sapozhkov torna a dominare a muro, mandando Verona sul 15-18. Verona trova continuità e con l’ace di Grozdanov allunga sul 17-22. I laziali tentano di recuperare, ma Spirito e compagni ma Mosca trova un gran primo tempo che chiude il set (20-25). Si decide tutto al tie-break.

Il muro di Grozdanov apre l’ultimo parziale. I padroni di casa sorpassano, ma Mozic fa la voce grossa sottorete, firmando due punti di pregevole fattura che valgono il 4-6. Lo sloveno firma l’allungo sul 5-8. Mosca ci mette la mani a muro, ma poi il neoentrato Gutierrez si scatena al servizio, siglando tre ace di fila che ribaltano il punteggio (11-10). Keita riporta la gara in parità sul 12-12 grazie a due attacchi vincenti. Ci pensa Grozdanov a chiudere i conti con un super monster-block. Che vittoria per Verona.

Le parole di coach Stoytchev al termine della gara: "Dopo aver sbloccato la partita nel primo set, siamo andati un po’ in difficoltà nei due successivi, ma sistemate alcune cose abbiamo ripreso a giocare come sappiamo. Nel tie-break siamo rimasti concentrati e lucidi di testa anche dopo i tre ace subiti e abbiamo portato a casa una vittoria meritata. A volte capita che andiamo sotto stress quando siamo sotto di qualche punto, per cui dobbiamo lavorare per arrivare a giocare sempre in scioltezza. Per me oggi il MVP è tutto il gruppo, che ha giocato da squadra vera".

Top Volley Cisterna – WithU Verona 2–3 (13-25; 25-23; 25-20; 20-25; 13-15)

Top Volley Cisterna: Baranowicz 1, Kaliberda 11, Dirlic 18, Bayram 1, Rossi 9, Zingel 11, Catania (L), Zanni, Martinez, Sedlacek 20, Gutierrez 3, Mattei, Staforini (L). All. Fabio Soli

WithU Verona: Spirito, Sapozhkov 19, Mozic 19, Keita 27, Mosca 5, Grozdanov 7, Gaggini (L), Raphael 1, Perrin, Magalini, Cortesia 2, Zanotti, Jensen, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev