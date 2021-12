Volley, contro Monza un punto preziosissimo per Verona

Un’ultima giornata di andata molto preziosa per Verona. La formazione di Stoytchev sgambetta Monza a domicilio e si arrende soltanto al tie break mettendo da parte un punto che la allontana ancora di più dall’ultima, Ravenna (quest’ultima a due punti, Verona a 9), che la appaia a Vibo Valentia e la avvicina a Taranto che di punti ne ha dieci.

“Faccio i complimenti a tutta la squadra, per tutto quello che hanno messo in campo stasera, nonostante la sconfitta. Mi dispiace soprattutto per il terzo set che lo avevamo in mano: magari non avremmo comunque vinto, - ha commentato al termine Vieira De Oliveira - ma magari qualcosa sarebbe cambiato. Anche se abbiamo perso, la prestazione di questa sera ci dà la carica e la fiducia che possiamo fare molto meglio di quanto fatto finora. Piacenza? Aspettiamo tutti i tifosi per fare un’altra battaglia, con loro però stavolta, che sono il settimo uomo per noi. Ci vediamo all’Agsm Forum”.

L'inizio è equilibrato (2-1 e poi 5-4), poi Monza prende le misure e si stacca (10-5), toccando nche il +9 (20-11) e dominando fino alla fine (25-17). Diverso il secondo set con Monza a partire ancora bene (8-5) e con Verona a ricucire fino al 12-12 e a mettere la freccia (15-17). E' una battaglia punto a punto (20-20), sul 23-23 è brava Verona (23-25). Terzo set dai due volti: Monza parte ancora bene e sta in vantaggio fino all'11-10, poi è Verona a prendere il comando toccando anche il +3 (15-18 e anche 20-23). Mini finale poco adatto ai deboli di cuore: Verona avanti 23-24, Monza pareggia e chiude 26-24. Una Verona arrabbiata consente a Monza di stare agganciata fino al 4-4, poi è dominio ospite fino al 18-22. Monza prova ancora a inverire la rotta accorciando al 22-24 dopo essere stata sotto 20-23, ma stavolta Verona è cinica e si prende il punto. Monza prova a mettere la freccia nel quinto set (8-5), Verona accorcia di una lunghezza ed è battaglia fino al vantaggio che sorride ai padroni di casa 17-15.