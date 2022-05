Superlega playoff quinto posto, stop ancora per Verona: ko a casa di Piacenza

Una sconfitta al termine di una lunga battaglia, che tiene ancora viva la speranza di passare il turno. Il Verona Volley perde a casa di Piacenza 3-2 dopo una lunghissima battaglia.

I punti della formazione di Stoytchev ora sono 4, davanti c'è Monza a 6 e ancora una giornata da giocare prima delle semifinali. “Le percentuali in ricezione hanno fatto la differenza soprattutto nel secondo set, - ha commentato il tecnico - ma per il resto siamo stati abbastanza bravi. Nonostante tutto abbiamo tenuto il gioco, ho dovuto anche sostituire Mozic ad un certo punto dargli un po’ di respiro. Ci siamo incastrati sulla battuta di Holt in un frangente, poi nel tie break spesso è anche questione di fortuna. Loro senza dubbio sono una squadra veramente forte, con un Lagumdzija contro cui non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure. Complimenti a Mads Jensen, protagonista di una partita di alto livello, sia in attacco, che in termini di decisioni prese durante il gioco. I nostri tifosi in trasferta? A loro posso dire solo grazie. Sono fondamentali per noi e faremo di tutto anche in futuro per meritarci ancor di più il loro sostegno. Ci vediamo a Cisterna!”.

La partita

Il 7-7 del primo set dà le prime informazioni su quella che sarà la battaglia; Verona scappa sul 13-18, poi è di nuovo parità per il 20-20 ed è punto a punto fino al 23-25. Piacenza prova subito a riscattarsi (4-1), poi la situazione torna a essere equilibrata per l'11 pari e da quel momento è confronto punto a punto con i padroni di casa a imporsi per il 25-22.

La battaglia prosegue nel terzo set con Piacenza che prova a scappare (9-6) e Verona che aggancia (10-9); Piacenza mette di nuovo la freccia e stavolta il tabellone segna 19-12 con pausa di Stoytchev; la situazione non cambia: finale 25-19.

Il quarto set è una incognita fino alla fine; è 8-9 per Verona, Piacenza sta in scia ma senza avvicinarsi troppo (14-18). E' 19-22 per Verona che chiude 20-25.

Il quinto set è quasi senza storia, Piacenza prende le misure nelle prime battute (2-2) e poi scappa fino al 15-9.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Verona Volley 3-2

(23-25, 25-22, 25-19, 20-25, 15-9)

Piacenza: Lagumdzija 25, Russel 19, Recine 8, Catania (L), Stern ne, Brizard 7, Tondo ne, Antonov 0, Rossard ne, Scanferla (L), Cester 2, Pujol ne, Holt 9, Caneschi 9. All. Bernardi.

Verona: Cortesia 8, Magalini 0, Vieira de Oliveira ne, Asparuhov 14, Mozic 15, Nikolic 9, Jensen 22, Spirito 3, Qafarena ne, Wounembaina 1, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.