B1: Spakka Volley volenteroso con Giorgione ma non basta per evitare la sconfitta

Lo Spakka Volley resta ancora a mani vuote malgrado la buona prestazione nella gara interna col Giorgione, dove nei momenti decisivi le ospiti sono state più determinate vincendo due set con il minimo scarto. Di fronte a un numeroso e rumoroso pubblico coach Pollini schiera Civetta in regia, Zonta opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer in campo alternate in ricezione e difesa. Partono forte le trevigiane che si portano avanti 1-5, 4-9 specie per i troppi errori dello Spakka, specie al servizio. Le padroni di casa però recuperano e sorpassano 16-14 costringendo l'allenatore ospite a chiedere il time-out.

Al rientro in campo un parziale di 0-4 riporta avanti le ospiti sul 16-18, vantaggio che mantengono praticamente fino al 23-25 con un muro di Gogna. Si cambia campo e si riparte all'insegna dell'equilibrio fino all'11-11 quando il Giorgione accelera e allunga prima 11-15, poi 12-22 malgrado i cambi tentati da Pollini che inserisce Dal Cero e Palomba. Finisce ancora con un muro ospite che sigilla il 16-25. Nel terzo set però lo Spakka non demorde e tiene testa alle trevigiane 6-4,14-13,18-19-18,20-19,23-22 illudendo di poter portare la partita al quarto set. Giorgione però difende un paio di palloni e si porta sul 23-24; Zonta pareggia ma un secondo tocco del palleggiatore ospite regala ancora un match point al Giorgione.

Nella concitata azione successiva un errore di secondo tocco regala set e incontro alle ospiti che festeggiano un 0-3 non certo facile. Peccato perchè lo Spakka non ha demeritato; di sicuro bisogna sistemare i troppi regali ed errori che poi si pagano specie nei set punto a punto. Ora per le veronesi vengono due turni consecutivi in trasferta contro Noventa e Fratte, due protagoniste del campionato con ambizioni di promozione. Non c'è quindi niente da perdere, anzi tutto da guadagnare. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-AZIMUT GIORGIONE 0-3 (23-25, 16-25, 24-26)

SPAKKA: Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Pegoraro, Zonta, Strazzer, Adorni, Palomba, Sandri, Dal Cero. All. Pollini

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta