B1. Spakka Volley non pervenuto a Castelfranco Veneto: l'Azimut Giorgione vince senza affanni

Prestazione da dimenticare in fretta per lo Spakka Volley che a Castelfranco Veneto, contro l’Azimut Giorgione, non è stato proprio pervenuto. Poco da commentare in merito a una gara che non ha mai visto in partita la formazione veronese. Si sapeva che giocare in casa del Giorgione era cosa difficile ma guardando i parziali ci si rende conto che lo Spakka è come se avesse preso un turno di riposo. Meglio pensare al turno casalingo di sabato prossimo dove a Villa Bartolomea giungerà l’Ipag Noventa. Una solida seconda linea coordinata da Morra permette a Pincerato di insistere con le centrali: fra di esse, Gogna centra la miglior partita della stagione (10 punti di cui 4 muri). L’unico parziale in discussione, almeno nella prima metà, è stato il terzo. L’Azimut ne è venuta fuori essenzialmente al servizio prima con Fezzi, poi con Gogna e nel finale con M’bra. In particolare è stato determinante l’ingresso in campo di Fezzi al posto di Andrich. Dal 3-6 per le veronesi, grazie a ben 7 servizi consecutivi (di cui 3 ace), l’Azimut ha girato il set. Il finale è stato purtroppo un’agile passerella. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-13, 25-19, 25-12)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Marconcini, Palomba, Strazzer, Adorni, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini