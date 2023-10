B1. Prima gioia stagionale per l’Arena Volley Team che rimonta e batte San Donà

Ottima vittoria per l’Arena Volley Team, la prima in questa stagione di B1, davanti ad un PalaRobbi davvero pieno per l’esordio casalingo. Fuori il libero Giorgia Erigozzi infortunatasi nel corso della gara d’esordio, giocatrice a cui vanno ovviamente gli auguri di una pronta guarigione. Successo davvero importante perché ottenuta contro le giovani atlete dell’Imoco San Donà che saranno uno scoglio terribile per tutte le squadre in questo campionato, con delle attaccanti davvero molto forti (52% in attacco nel primo set) ed una difesa attenta. Insomma, un team difficile da affrontare. Avanti l’Arena nel primo set con un rassicurante 21-16, l’Imoco piazza un parziale di 7-0 che rovescia l’andamento della frazione gioco fino al 26-24 che premia proprio le ospiti.

Anche nel secondo set le panterine si portano avanti fino al 21-19 poi la formazione di casa raggiunge la parità e assesta il sorpasso decisivo. L’equilibrio rimane tale per lunghi tratti del terzo parziale mentre le ospiti mollano nel quarto, il pubblico applaude perché le due formazioni hanno offerto un ottimo spettacolo senza risparmiarsi. Le veronesi sono sembrate mostrare un maggiore controllo a partire dal terzo parziale, quando hanno superato lo spavento di poter finire sotto per 2-0. Bissoli e compagne hanno quindi saputo cambiare marcia, grazie ad una migliore ricezione e al fatto di poter sfruttare le centrali e liberare maggiormente anche le attaccanti da posto 4 e posto 2. C’è voluta unità d’intenti della squadra gialloblu per ottenere un risultato importante, in fondo erano i 3 punti che contavano ieri. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (24-26, 25-22, 25-22, 25-13)

ARENA: Albani, Bissoli (1), Brutti (14), Cappelli (19), Covino (17), Martinato (9), Montin, Peloso, Pluchino, Riccato (2), Suman. Liberi: Molinaroli, Moschini. 1° Allenatore: Bertolini

IMOCO: Marchesini, Visentin (10), Orlandi (5), Novello (9), Bacchin (5), Adiwge (22), Moroni (3), Manda (1), Fiolo, Genovese, Zussino, Corbanese. Liberi: Feduzzi, Arici. 1° All. Gregoris.