B1. L'Orotig Peschiera inizia il campionato con un successo pieno di grinta ai danni del Clodia

Chi ben comincia è a metà dell’opera? Lo spera tanto l’Orotig Peschiera che a Ponti sul Mincio ha disputato ieri la prima gara del campionato di B1 di volley femminile. È andata nel migliore dei modi, con le ragazze di coach Mori che hanno piegato in 4 set il Volley Lions Clodia, formazione tenace e che ha anche sperato nel prolungamento del match fino al tie-break. Fortunatamente il team veronese ha conquistato la posta piena e può ora guardare con fiducia al futuro. Bisognerà ripartire soprattutto dal primo set, quello in cui Peschiera ha mostrato la miglior pallavolo in assoluto. Lasciare 18 punti alle avversarie significa che questa squadra è capace di imporre il proprio gioco quando è in palla e le avversarie veneziane se ne sono accorte benissimo.

Nella seconda frazione di gioco l’Orotig è riuscito a raddoppiare imponendosi di misura e dimostrando sangue freddo nelle situazioni più delicate. Lo stesso punteggio, però, ha poi penalizzato le padrone di casa che hanno visto dimezzarsi lo svantaggio, mettendo addossi ai tifosi qualche brivido di troppo. Il quarto parziale è stato nuovamente nelle mani dell’Orotig che ha gestito al meglio l’incertezza per allungare nel finale e conquistare due match point. Tra una settimana la formazione di Peschiera del Garda affronterà la prima trasferta stagionale, per la precisione sul campo di Ostiano che ha appena sbancato il difficile taraflex del Rothoblaas Volano. Il tabellino del match:

OROTIG PESCHIERA-VOLLEY LIONS CLODIA 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-22)

PESCHIERA: Poggi, Moschini, Bellè, Rancati, Gasparini, Tolotto, Baldizzone, Riccato, Ghirardelli, Scupola, Galati, Di Nucci. All. Mori

CLODIA : Nordio, Nonato, Valente, Dainese, Ianeselli, Sambin, Sambugaro, Pagotto, Penzo, Menon, Ndoj, Brandi, Franzoso, Bernardinello. All. Zambonin