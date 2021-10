B1: l’Isuzu Cerea ci mette tanto impegno ma non basta, Nardi Volta si impone 3-0

Esordio non fortunato nel campionato di Serie B1 per la Pallavolo Cerea, che a Volta Mantovana, al cospetto delle locali del Nardi Volta si è dovuta inchinare alla solidità della formazione avversaria. Comunque una discreta partita per le ragazze veronesi, forse poco aggressive in battuta e che ancora devono trovare continuità nel gioco corale. Ma è di sicuro un buon punto di inizio, per giocare alla pari con tutte le squadre del girone C, già a partire dal prossimo weekend in cui ci sarà l’esordio casalingo della formazione veneta. L’Isuzu, infatti, ospiterà un’altra compagine mantovana, l’Euromontaggi (sabato 23 ottobre alle 21).

Lo 0-3 di ieri deve essere assorbito in fretta: il punteggio finale è maturato al termine di parziali eloquenti, vale a dire 25-20, 25-16 e 25-19, ma non è tutto da buttare. Cerea ha messo in mostra tantissima buona volontà, l’impegno non è mancato, anche se Nardi Volta non ha rubato nulla, anzi ha dimostrato di avere qualcosa di più, per lo meno in questo esordio di campionato. A mente fredda si potrà valutare meglio cosa non è andato, per ora si può ripartire dai 10 punti di Coscia e dai 9 di Gabrielli, un bottino da rimpinguare a partire dal prossimo match. Questo il tabellino dell’incontro:

Nardi Volta-Isuzu Cerea 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

Nardi Volta: Galiero, Boninsegna, Facco, Orinete, Gobbi, Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci, Marcone, Angelini, Giannace. All. Breviglieri

Isuzu Cerea: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bersani. All. Valente