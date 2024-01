Pallavolo, Rana Verona torna alla vittoria: affondata Catania al Pala Agsm

Dopo il passo falso in casa di Trento, Rana Verona si è rimessa subito in carreggiata, strappando un’altra vittoria vitale per la classifica, la sesta nelle ultime sette giornate di SuperLega. In un Pala AGSM AIM ancora una volta vestito a festa (3414 spettatori), la squadra di Coach Stoytchev ottenuto risultato pieno contro la Farmitalia Catania, ultima della classe ma avversario che si è rivelato ostico da superare. Pieni voti per Amin, protagonista di una prestazione da incorniciare con 19 punti, 4 ace il 58% di positività in attacco, mentre Mozic, con i 16 palloni messi a terra ha raggiunto e oltrepassato la soglia dei 1000 punti in Regular Season. Il premio MVP, invece, se l'è aggiudicato Spirito, praticamente impeccabile in regia. Gli scaligeri, dunque, arrivano di slancio al prossimo imminente impegno, in programma già mercoledì sera sul campo della diretta concorrente Monza.

La cronaca

Nello schieramento iniziale, Coach Stoytchev si è affidato alle mani di Spirito al palleggio, con Amin che è tornato come opposto. In banda spazio a capitan Mozic insieme a Dzavoronok, mentre al centro il rientrante Grozdanov ha affiancato Mosca, con D’Amico nel ruolo di libero.

La gara si è aperta con l’errore al servizio di Tondo, a cui ha fatto seguito il primo tempo di Mosca (2-1). L’iniziale equilibrio ha trovato conferma nella lunga azione del 4-4, conclusa da Buchegger. Il tentativo di allungo dei locali è stato interrotto dall’ace fortunoso di Randazzo, con il muro di tondo che è valso il sorpasso (6-7). Mosca ha ritrovato per due volte di fila il pari da posto tre (9-9). Il lungolinea di Amin ha tenuto il match in equilibrio, con Buchegger che ha rimandato avanti i suoi (12-13). Break degli ospiti con il punto dai nove metri di Tondo (14-16). Amin ha colpito in attacco e a muro, ridando slancio ai suoi, con la complicità di Dzavoronok (17-17). Ristabilita la parità, Amin ha invertito il trend con un ace da applausi (20-19), prima di sfoderare un grande attacco per il +2 (23-21). Verona ha preso possesso del match e chiuso il primo parziale con il mani-out di Dzavoronok (25-22).

Partenza a favore dei padroni di casa nella seconda frazione, con Amin che ha piegati le mani di Cavaccini, seguito da due muri consecutivi che hanno incrementato il vantaggio (5-1). Gli scaligeri hanno preso il largo grazie soprattutto ai colpi sfoderati da Amin, che dai nove metri ha infilato due ace consecutivi (9-3). Anche Grozdanov si è rivelato deciso al servizio, timbrando un ace che si è insaccato nella zona di conflitto e che ha regalato un margine di sette lunghezze (14-7). Dzavoronok ha alzato la voce a muro, prima che Keita trasformasse in punto il primo pallone servitogli dai compagni (18-9). Il martello ceco ha colpito pure in battuta, poi anche Spirito ha posto la propria firma per il 23-13. Buchegger ha provato a scuotere i suoi, ma Keita si è scatenato nuovamente e messo il sigillo sul parziale (25-15).

Il terzo set ha visto protagonista ancora Keita, entrato bene in partita e capace di andare a segno due volte nel giro di pochi scambi. Dopo l’aggancio da parte di Catania, il numero 9 ha colpito ancora, prima di un break degli ospiti, guadagnando due punti di vantaggio (5-7). Buchegger ha mandato i suoi sopra di tre lunghezze, prima che Dzavoronok concretizzasse una pipe di pregevole fattura che ha ridotto il gap (10-12). Keita ha deciso di mettersi in proprio e ha ribaltato completamente la situazione con due ace che hanno infiammato il palazzetto (14-13). Gli etnei sono tornati avanti nel punteggio e con l’ace di Massari si sono portati sul 16-20. Keita ha accorciato le distanze, ma Buchegger ha giocato bene con le mani del muro e consegnato ai suoi il set point (19-24), con Tondo che ha chiuso la frazione.

Al rientro in campo D’Amico ha difeso una palla che poi Dzavoronok ha concretizzato per l’1-0, poi con astuzia Amin ha trovato il break (3-1). Buchegger ha raccolto il suggerimento di Orduna a una mano e provato a scuotere i suoi per 5-3. Mozic ha timbrato il nuovo allungo, con Amin che ha dato continuità dai nove metri, così come lo stesso capitano scaligero, che ha trovato il pertugio vincente (9-5), prima di salvare una palla ormai data per persa che ha portato al punto di Amin. Gli ospiti hanno tentato di riaprire i giochi e con il muro di Masulovic si sono portati sull’11-10. Mosca ha alzato la voce a centro rete, ma il punteggio è rimasto in equilibrio, che Dzavoronok ha cercato di spezzare con l’ace (14-12). Amin è andato di potenza e ha regalato il +3, con Mozic che non è stato da meno (17-14). Verona si è mantenuta due lunghezze sopra, ma i siciliani non hanno demorso (21-19). Grozdanov ha trovato bene il tempo da posto tre per il 23-19, prima del set point di Mozic, che ha chiuso anche la contesa con un monster block da cineteca (25-21).

Tabellino

Rana Verona - Farmitalia Catania 3-1

(25-22; 25-15; 19-25; 25-21)

Rana Verona: Spirito 1, Amin 19, Mozic 16, Dzavoronok 10, Mosca 10, Grozdanov 7, D’Amico (L), Jovovic, Keita 9, Sani, Cortesia, Zingel, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev

Farmitalia Catania: Basic 2, Orduna, Massari 4, Masulovic 8, Buchegger 29, Randazzo, 12 Tondo 9, Cavaccini (L), Pierri (L), Guarienti Zappoli, Bossi, Frumuselu, Baldi, Santambrogio. Allenatore: Bua

Arbitri: Zanussi (1°), Zavater (2°), Lorenzin (3°).

Addetto Video Check: Danieli.

Durata set: 29’; 24’; 26’; 29’; totale: 1.48’.

Attacco: Rana Verona 53; Farmitalia Catania 56.

Muri: Rana Verona 9; Farmitalia Catania 3.

Ace: Rana Verona 10; Farmitalia Catania 5.