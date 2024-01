Rana Verona risale dall'abisso, rimonta Monza e aggancia il sesto posto

È stata una pazza serata quella di mercoledì all'Opiquad Arena, con la Rana Verona che ha affinato gli artigli e strappato una vittoria da brividi contro la Mint Vero Volley Monza, agganciandola al sesto posto in classifica a quota 25 punti. Sotto nel punteggio dopo i primi due set, la squadra di Coach Stoytchev ha sfoderato una reazione da incorniciare e ribaltato completamente la situazione, ottenendo il settimo successo nelle ultime otto uscite di SuperLega. Il premio di MVP è andato a capitan Mozic, trascinatore con 25 punti, di cui 4 ace, ma una menzione d’onore va a Grozdanov, capace di andare a segno 13 volte, con 6 muri vincenti. Ora un weekend di pausa, per poi ripartire sabato 3 febbraio con il derby contro Padova.

La cronaca

Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev si è affidato alle mani di Spirito in cabina di regia, con Amin a completare la diagonale. In banda c'erano capitan Mozic e Dzavoronok, con Mosca e Grozdanov al centro e libero D’Amico.

Il match è iniziato con l’ace di Takahashi, con Dzavoronok cheha firmato il primo punto degli ospiti (2-1). Amin ha chiuso uno scambio prolungato, poi il martello ceco ha trovato la parità (3-3). Dopo il sorpasso, Verona ha provato l’allungo con il colpo ancora del numero 4. Mozic prima ha lasciato andare il braccio in banda, poi ha bloccato Szwarc a muro per il 5-9. I padroni di casa hanno accorciato le distanze, ma Dzavoronok le ha ristabilite, poi Galassi ha timbrato il muro dell’11-12. Appena entrato, Zingel si è fatto valere a muro e ridato due lunghezze di vantaggio agli scaligeri. Di Martino ha rimesso la sfida in equilibrio e Takahashi l'ha ribaltata con un mani-out (17-16). Si è giocato punto a punto, con Dzavoronok che ha risposto al muro di Galassi, che si è ripetuto poco dopo per il 23-21. I brianzoli si sono guadagnati il set point, con Di Martino che ha chiuso il parziale sul 25-23.

Al rientro in campo, Verona si è portata sull’1-2, Takahashi ha firmato il sorpasso, poi Keita, subentrato ad Amin, ha trovato il punto del 3-3. Il tentativo di allungo dei locali è stato fermato dal mani-out di Mozic, bravo a raccogliere anche l’invito di Spirito da seconda linea, prima che Dzavoronok bucasse le mani del muro (8-8). La Vero Volley ha trovato una buona fase break e con il muro di Szwarc è volato sul 12-8. Keita ha ricucito, giocando bene con le mani avversarie per tre volte (13-12). Verona ha ritrovato fiducia e al termine di un’azione prolungata Mozic ha messo a terra la palla del 14-14. La formazione di casa ha rimesso la testa avanti e provato ad allungare, ma Grozdanov è stato preciso con il primo tempo e, complice anche l’errore di Takahashi, gli scaligeri hanno agganciato gli avversari (20-20). Assistito dal nastro, Dzavoronok ha infilato il 22-22 dai nove metri. Keita ha trovato il sorpasso, ma Monza ha ribaltato di nuovo e trovato il set point, prima di raddoppiare ai vantaggi (26-24).

Il terzo parziale si è aperto con la pipe vincente di Mozic, seguito dall’attacco di Dzavoronok e dal mani-out di Keita, che hanno portato il punteggio sul 2-4. Verona ha mantenuto le due lunghezze di vantaggio, poi Maar ha colpito da posto cinque per il 6-7. Fase di botta e risposta all’Opiquad Arena, poi Keita ha fermato Szwarc sottorete per l’8-10. Maar ha risposto presente e pareggiato i conti (11-11). Monza è tornata sopra, Mozic l'ha riagguantata, poi Maar ha infilato l’ace del 15-13. Anche il capitano scaligero è stato incisivo in battuta, poi Keita si è fatto sentire da posto due, così come Spirito a muro (17-17). L’equilibrio l'ha fatta ancora da padrone, ma Zingel ha alzato la voce a muro (20-21). Maar ha invertito di nuovo il trend, Mozic ha controsorpassato andando a segno due volte dai nove metri (22-24). Keita ha messo il sigillo sulla frazione.

Il tocco di seconda intenzione di Cachopa ha dato il via al terzo set, Dzavoronok ha dimezzato lo svantaggio con una pipe precisa (2-1). I brianzoli hanno tentato l’allungo, ma Spirito è stato bravo a chiudere il varco sottorete per il 4-3. Grozdanov non è stato da meno e ha trovato il momentaneo pari (5-5). Il centrale bulgaro ha replicato, Dzavoronok lo ha seguito a ruota e Verona è andata sul 6-8. Dzavoronok ha spinto dalla seconda linea, Di Martino ha risposto a muro e Cachopa ha trovato l’ace del sorpasso (12-11). Gli scaligeri hanno tenuto in piedi una palla impossibile e sono andati a punto con Dzavoronok per il 13-14. Monza ha ripreso continuità ed è tornata sopra di una lunghezza, Grozdanov ha pareggiato con un gran primo tempo e Keita ha riportato i suoi davanti (17-18). D’Amico ha coperto bene, Mozic ha sparato forte in diagonale e concretizzato anche due azioni più tardi (18-21). I rossoblù si sono riportati sotto, il muro di Zingel ha consegnato il primo set point agli ospiti (21-24), poi Mozic ha mandato la contesa al tie-break (22-25).

Rana Verona è partita forte nel parziale conclusivo, con Grozdanov e Mozic che hanno scaricanoto a terra i primi due palloni (0-2). Monza si è riportata in equilibrio, poi Szwarc con l’aiuto del nastro ha firmato il 4-3. Mozic, poi, prima ha incastrato un gran pallone, poi è andato di potenza dai nove metri (5-6). Al cambio campo il punteggio era sull’8-6. Loeppky ha timbrato il doppio vantaggio da seconda linea (10-8). D’Amico è stato costretto gli straordinari e Mozic ha ridato la parità a Verona (10-10). Grozdanov ha bucato ancora il taraflex, poi Spirito e compagni sono andati sull’11-12. Zingel ha fatto muro e spinto i suoi alla vittoria, poi un attacco out dei brianzoli ha consegnato i due punti a Verona.

Il tabellino

Mint Vero Volley Monza – Rana Verona 2–3

(25-23; 26-24; 23-25; 22-25; 11-15)

Mint Vero Volley Monza: Cachopa 2, Szwarc 20, Takahashi 13, Maar 19, Di Martino 8, Galassi 9, Gaggini (L), Visic, Loeppky 7, Mujanovic, Beretta, Comparoni, Morazzini (L). Allenatore: Eccheli

Rana Verona: Spirito 4, Amin 2, Dzavoronok 16, Mozic 25, Mosca 1, Grozdanov 13, D’Amico (L), Jovovic, Keita 19, Sani, Zingel 6, Cortesia, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev

Arbitri: Cesare (1°), Amendola (2°), Kronaj (3°).

Addetto Video Check: Fumagalli.

Durata set: 30’; 30’; 32’; 30’; 16’.

Totale: 2h 18’.

Attacco: Mint Vero Volley Monza 46%; Rana Verona 47%.

Muri: Mint Vero Volley Monza 7; Rana Verona 16.

Ace: Mint Vero Volley Monza 8; Rana Verona 6.