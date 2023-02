Campionato fermo, Tezenis no. Vinta amichevole contro Treviso

Vittoria della Tezenis Verona contro la Nutribullet Treviso nell'amichevole giocata ieri, 25 febbraio, a Castelfranco Veneto, con palla a due alle 18. La gara era inserita nel programma delle tre settimane di sosta del campionato, in vista del ritorno in campo ufficiale previsto per il prossimo 5 marzo, quando la Scaligera Basket ospiterà al Pala Agsm-Aim la Unahotels Reggio Emilia.

L'amichevole tra Verona e Treviso è terminata con il punteggio di 85-89 per i gialloblù. Otto i giocatori a referto per la Tezenis che nell’occasione ha dovuto fare a meno di Casarin e Bortolani, impegnati con la nazionale italiana; di Ferrari, impegnato al torneo Next Gen; e di Pini, infortunato alla spalla sinistra.

La Tezenis ha chiuso il primo quarto con 10 punti di vantaggio (32-22). Una prima frazione ad alta intensità, terminata con ottime percentuali al tiro per i veronesi (78% da due punti, 67% da tre punti). Treviso si è però portata in vantaggio nel secondo parziale. E alla sirena di metà partita il punteggio è tornato in parità: 47-47.

La gara si è fatta equilibrata nel terzo quarto, concluso con la Tezenis avanti di 3 punti (64-67) grazie alla tripla sulla sirena di Cappelletti. Ultimo quarto ancora con grande equilibrio in campo. Con una schiacciata, Davis ha confermato il vantaggio gialloblù sul 68-71. Ci ha poi pensato Johnson a mantenere le distanze sul 70-73. Infine, lo strappo confezionato da Sanders e Cappelletti ha portato Verona sul 72-78. Treviso ha recuperato fino al -1 (83-84), e negli ultimi 30 secondi Udom ha messo la tripla e i due tiri liberi fondamentali per chiudere il match sull'85-89.

Nutribullet Treviso - Tezenis Verona 85-89

Nutribullet Treviso: Banks 13, Iroegbu 9, Pellizzari, Tadiotto 4, Ellis 18, Zanelli 13, Vettori, Sorokas 10, Faggian 5, Scandiuzzi 2, Invernizzi 11. All. Nicola.

Tezenis Verona: Cappelletti 10, Smith 11, Johnson 18, Davis 6, Rosselli 6, Anderson 5, Udom 20, Sanders 13. All. Ramagli.