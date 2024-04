Tennis, Serie C: i verdetti del campionato femminile, giochi aperti nel maschile

Ecco i risultati e la classifica dopo la quarta giornata del campionato di Serie C delle squadre veronesi di tennis. Nel femminile, la commissione gare conferma i playoff per At Verona, assieme a: Bardolino, Villafranca, Peschiera e Cerea. Ai playout Scaligero, Real Tennis Castel d’Azzano, San Giovanni Lupatoto e Dossobuono. Nel maschile ad una sola giornata dal termine della regular season tutti i giochi sono ancora aperti, con un solo verdetto per il Villabella che con 8 punti guarda tutti dall’alto.

Maschile

Girone 1

Bassano-Magi 6-0

Villabella-Ct Vicenza 6-0

San Giovanni Lupatoto-Feriole Montecchia 4-2

Classifica: Sporting Villabella p.8; San Giovanni Lupatoto p.5; Bassano e Feriole Montecchia (Pd) p.4; Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1.

Prossimo turno: Montecchia-Bassano, Magi-Villabella e Vicenza-San Giovanni Lupatoto. Per il secondo posto dei playoff decisivi gli incontri tra Montecchia e Bassano e San Giovanni Lupatoto-Vicenza che vede favoriti i veronesi dopo l’incontro chiave contro i patavini del Montecchia.

Girone 2

Canottieri Padova-Volpago 6-0

Cerea Plebiscito B 6-0

Sporting Life Center-Tc Padova 3-3

Classifica: Tc Padova, Cerea e Canottieri Padova p.6; Sporting Life Center (Tv) p.4; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0.

Ultima giornata: Volpago-Cerea, Plebiscito B-Sporting Life Center, Tc Padova-Canottieri Padova. Tutti i giochi sono aperti tranne che per il Volpago già condannato ai playout. Per salvarsi, lo Sporting Life Center deve vincere l'ultimo scontro diretto. Mentre lo scontro al vertice tra i patavini potrebbe agevolare i veronesi del Cerea.

Girone 4

Belluno-Sanguinetto 4-2

Dueville-Park Villorba 4-2

Classifica: Park Tennis Villorba p.6; Belluno p.5; Tc Venezia p.4; Dueville (Vi) p.1; Sanguinetto (Vr) p.0.

Prossima giornata: Sanguinetto-Dueville, Park Villorba-Tc Venezia, Riposa Belluno. Park che con tre vittorie agguanta i playoff. Anche se l’ultima giornata li vede in casa contro il Tc Venezia, anche in caso di sconfitta il secondo posto è garantito. Per il Belluno invece è fondamentale la vittoria del Park se vogliono ambire ai playoff. Sanguinetto già ai playout.