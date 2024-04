Tennis, Serie C femminile. Primi verdetti: playoff per Bardolino, Villafranca, Peschiera e Cerea

Risultati e la classifica delle 13 squadre veronesi, dopo la terza giornata del campionato di serie C di tennis. Primi esiti ufficiosi in attesa della commissione gare che omologa i referti arbitrali. Nel femminile, playoff per Bardolino, Villafranca , Peschiera e Cerea; in bilico At Verona; playout per le altre. Nel maschile a due giornate dal termine della regular tutti i giochi sono ancora aperti ma sembra con un piede nei playoff solo il Villabella.

Femminile

Girone 1

Comunali Vi-At Verona 3-1

Plebiscito-Scaligero 4-0

Classifica: Comunali Vicenza p.6; At Verona e Plebiscito Pd p.3; Scaligero p.0. Ai playoff Comunali Vi e At Verona; playout per Plebiscito Pd e Scaligero.

Girone 2

Green Garden (Ve)-Bardolino 3-1

Tc Pd A-Real Tennis (Vr) 2-2

Classifica: Green Garden p.6; Bardolino (Vr) p.3; Tc Padova A p.2; Real Tennis p.1. Prossima giornata: Green Garden-Bardolino e Tc Padova A-Real Tennis. Playoff: Green Garden e Bardolino; Playout: Tc Padova e Real Tennis.

Girone 3

Cerea-Dossobuono 2-2

San Giovanni Lupatoto-Peschiera 0-4

Classifica: Peschiera p.5; Cerea p.4; Dossobuono p.3; San Giovanni Lupatoto 0. Playoff Peschiera e Cerea; Playout San Giovanni e Dossobuono.

Girone 4

Bassano-Tc PadovaB 4-0

Canottieri Pd-Villafranca 0-4

Classifica: Villafranca e Bassano p.5; Canottieri Padova p.2; Tc Padova B p.0. Playoff Bassano e Villafranca; Playout Canottieri Padova e Tc PadovaB.

Maschile

Girone 1

Montecchia-Magi 5-1

Villabella-San Giovanni 5-1

Ct Vicenza-Bassano 3-3

Classifica: Sporting Villabella p.6; Feriole Montecchia (Pd) p.4; San Giovanni Lupatoto p.3; Bassano e Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1. Prossimo turno: San Giovanni-Montecchia, Bassano-Magi e Villabella-Vicenza.

Girone 2

Volpago-PlebiscitoB 2-4

Slc-Canottieri Padova 3-3

Tc Pd-Cerea 3-3

Classifica: Tc Padova p.5; Cerea e Canottieri Padova p.4; Sporting Life center (Tv) p.3; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0. Prossima giornata: Canottieri Pd-Volpago, Cerea-Plebiscito B e Slc-Tc Pd.

Girone 4

Sanguinetto-Park Villorba 2-4

Venezia-Belluno 3-3

Riposo: Dueville

Classifica: Tc Venezia e Park Tennis Villorba p.4; Belluno p.3; Dueville p.1; Sanguinetto p.0. Prossima giornata: Belluno-Sanguinetto e Dueville-Park. Riposa Tc Venezia.