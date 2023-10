Torneo di quarta categoria dello Sporting Club Verona vinto da Alessandro Lonardelli

Allo Sporting Club Verona di Via Corsini erano 109 i giocatori coordinati da Antonio Lopresti e iscritti nella competizione di quarta categoria di tennis che è stata vinta dalla testa di serie numero 8 Alessandro Lonardelli del San Giovanni Lupatoto.

Sono bastati due set per mettere in seconda posizione Mattia Zanetti under 16 del Gam di Negrar, partito come favorito numero 6. Terzi posti per Matteo Tescaroli under 18 del San Giovanni e per l’under 16 del Gam Nicolò Residori. Quattro le vittorie per Pietro Marcazzan della Polisportiva Caselle; con tre Edoardo Menini del San Giovanni, per i giocatori di casa Francesco Nalin e Simone Robbi e per Oreste Poli del Caselle.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Al Garda, dal 13 al 29 ottobre, open maschile e femminile singolare coordinata da Roberto Cossa.

All’At Verona, il 14 ottobre, Tpra expert level maschile. Iscrizioni con Nicola 347-9091702.

Allo Scaligero, il 22 ottobre, Tpra entry level. Per iscrizioni 335-6407142 Andrea.

All’Olimpica Dossobuono, dal 27 al 29 ottobre, Rodeo Fitp maschile e femminile per giocatori di quarta categoria. Iscrizioni entro le 12 del 25 ottobre.

A Sanguinetto, 28 e 29 ottobre, Tpra Expert maschile ed entry level femminile. Per iscrizioni: Simone 347-8919288.