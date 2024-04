Tennis, con 170 giocatori concluso il Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica

A Villafranca concluso il Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di terza categoria maschile e femminile con 170 tennisti. Gli organizzatori Francesco Zamboni ed Alessandro Sganzerla hanno emesso i verdetti.

Nel maschile davanti a tutti il giocatore del San Giovanni Lupatoto Marco Modenese che in un finale thriller con tanto di tie-break mette in seconda posizione il giocatore di casa Nicola Faccioli. Bronzi per l’under 18 del Bardolino Carlo Trebucchi e per il modenese under 16 del Carpi Gianmarco De Pietri. In evidenza nel main draw con tre vittorie il bresciano del Montichiari Mattia Franzoni, il veronese del San Floriano Federico Fincato, Diego Mutti del Sirmione, Mario Andreotta dello Scaligero, Leonardo Brontesi del Guidizzolo di Mantova e l’under 16 del Sommacampagna Matteo Sartori.

Nel femminile con cinque vittorie davanti a tutte l’under 14 del Plebiscito di Padova Anastasia Dmitriev che con un doppio 6-3 ha messo al secondo posto la coetanea vicentina Elisa Mirabile del Sovizzo. Terze, Sofia Gozzi del Mantova e Paola Bottesi del Real di Castel d’Azzano. In evidenza provenienti dal draw di quarta la mantovana Beatrice Battisti e l’under 16 bresciana della Vavassori Maria Panigada.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Verona presso la bocciofila San Michele Dinova in Via Fedeli, rodeo di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 3 aprile.

A Castel d’Azzano dall'11 al 21 aprile presso il Real Tennis, Trofeo Autotorino per giovani dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 9 aprile.