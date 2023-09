A Bussolengo, rodeo vinto da Residori nel maschile e da Rusticali nel femminile

Nello scorso weekend, a Bussolengo, si è svolto un rodeo di quarta categoria di tennis con 59 giocatori coordinati da Mauro Ceriello.

Nel maschile è stata una faccenda tutta tra under 16, vinta dai giovani del Gam di Negrar. Nicolò Residori con 5 vittorie si aggiudica il torneo senza nemmeno perdere un set, e nemmeno il coetaneo favorito Mattia Zanetti è riuscito a contrastarlo. Terzi posti per Edoardo Menini altro under 16 ma del Lupatoto e per Daniele Gallizioli del Garda. Tre vittorie per Riccardo Berton del Poiano.

Per il femminile davanti a tutte c’è la tennista mantovana Claudia Rusticali. Con cinque vittorie ha messo al secondo posto Daniela Signorini veterana del Gam. Terze piazze per la trevigiana Mariaelena Gardin e per la giovane vicentina Matilde Lorenzi.

A Sanguinetto concluso il torneo giovanile con 120 tennisti coordinati da Simonetta Boscaro.

Nell’under 10, davanti a tutti Cristiano Margotto dello Scaligero con Biagio Pennacchietti rodigino dell’Adria.

Nell’under 12, hanno chiuso davanti i due giocatori veronesi più forti in circolazione, Pietro Dolcetta-Capuzzo con tessera del Bolzano e Pietro Trettene del Villafranca. Terzi posti per Filippo Borio del Bardolino e per Leonardo Piccoli del Gam di Negrar.

Nell’under 14, con 37 atleti in gara, ha vinto Luca Johannes Marchi dello Scaligero che in due set ha lasciato al secondo posto Filippo Fazion del Cerea. Terzi Pietro Trettene che ha voluto cimentarsi con i più grandi e per Raffaele Faccioli del Villafranca.

Nell’under 16, Carlo Alfredo Garofano dell’At Verona in due set si è aggiudicato la finale contro il giocatore del Bardolino Alvise Gino Barry Salter.

Nel femminile per le più piccole c’è Juno Chiodelli dell’At Verona con Emilie Marchi dello Scaligero.

Per l’under 12 Margherita Beozzo del Cerea con la giocatrice del Dueville Viola Meggiolaro.

Nell’under 14 Linda Giordano del Villafranca al terzo set ha regolato Anna Pasotto del Bovolone.

Per le più grandi, Irene Molinaroli del Villabella ha chiuso il torneo davanti a Vittoria Cazzador dell’At Verona.

TORNEI IN CORSO

Allo Scaligero fino al 2 ottobre c’è il torneo di doppio misto diretto da Andrea Bonomini e Antonio Donato Boccardi.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino all'8 ottobre ci sarà il torneo di quarta categoria maschile. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 27 settembre.

Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni dal 6 all'8 ottobre per giocatori di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 4 ottobre.

Dall'8 al 18 ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 6 ottobre.

Al Garda, dal 13 al 29 ottobre, open maschile e femminile coordinato da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni fino alle 12 dell'11 ottobre.