Al Tennis Raldon vince il rodeo il giovane Zeno Bellini. Secondo Riccardo Gobbi

Al Tennis Raldon di San Giovanni Lupatoto si è concluso il rodeo d'autunno di quarta categoria di tennis. Una trentina i partecipanti al torneo agli ordini di Morgan Carli.

La vittoria finale è andata al giovane del Gam di Negrar Zeno Bellini che con 5 successi si è meritato il gradino più alto. Seconda piazza per Riccardo Gobbi del Cerea, per lui 3 risultati positivi e un'unica sconfitta in due set col vincitore del torneo. Terzi, Federico Franzini bresciano del Carpenedolo e Marco Dusi dell’Olimpica di Dossobuono. In evidenza con tre vittorie i giocatori di casa Alberto Armani ed Enrico Fiorio.

TORNEI IN CORSO

Iniziato al Garda l'open maschile e femminile. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa con 180 giocatori in gara fino al 29 ottobre.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

All’At Verona, il 14 ottobre, Tpra expert level maschile. Iscrizioni con Nicola 347-9091702.

Allo Scaligero, il 22 ottobre, Tpra entry level. Per iscrizioni 335-6407142 Andrea.

All’Olimpica Dossobuono, dal 27 al 29 ottobre, Rodeo Fitp maschile e femminile per giocatori di quarta categoria. Iscrizioni entro le 12 del 25 ottobre.

A Sanguinetto, 28 e 29 ottobre, Tpra Expert maschile ed entry level femminile. Per iscrizioni: Simone 347-8919288.