Concluso a Cerea torneo di terza categoria. Tra singoli e doppi, 157 partecipanti

A Cerea concluso il torneo di terza categoria maschile e femminile di singolari e doppi, con draw azzurro e rosa e doppio misto. Andrea Tieni e Simonetta Boscaro hanno coordinato 157 tennisti e questi sono i risultati.

Nel singolare maschile grande equilibrio con arrivo delle teste di serie nella finale. E il numero due è riuscito a sovvertire l’ordine. Carlo Alberto Soave della Canottieri Padova nel long tie-break è riuscito ad imporsi sul favorito Alessandro Picchioni. Il giovane mantovano della Canottieri Mincio dopo aver subito nel primo set, rimetteva in pari l’incontro demandando l’esito al terzo set svoltosi con la formula del long tie-break, chiuso con un classico 10-8 per il patavino. Terzi posti per Giovanni Mariutto del Green Garden di Mestre e per il giocatore di casa Filippo Canoso. Con tre vittorie si sono distinti nel main draw: Alessandro Magalini del Pineta, Mattia Damian vicentino del Caldiero e l’under 18 della Canottieri Mincio Mirko Pedrazzoli.

Nel singolare femminile non poteva che essere appannaggio del gioiellino di casa Anna Manfrin. L’under 14 cereana giocatrice di interesse nazionale, momentaneamente al vertice della terza categoria, non poteva certo smentire le aspettative del pubblico di casa. In finale per lei c’era Lisa Tosadori bresciana del Carpenedolo che abbandonava dopo essere stata in svantaggio nel primo set. Ma sicuramente, visto il risultato, la finale l’avrebbe meritata Sofia Gozzi, la coetanea della Manfrin con tessera canottieri Mincio. Nella semifinale la cereana ha dovuto sudare fino al 10-8 del tie break.

Per i doppi, nel maschile altro successo di Soave in coppia con Edoardo Sambù dell’At Verona che hanno messo al secondo posto Filippo Canoso del Cerea e Federico Molinari del San Giovanni Lupatoto. Nel misto, la coppia di casa Manfrin-Bertucci vince in due set con Picchioni-Carletti.

TORNEI IN CORSO

Fino al 23 luglio a Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi con 65 giovani racchette.

Fino al 24 Luglio a Bussolengo torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello, con 199 tennisti.

Fino al 23 Luglio a Bovolone torneo giovanile memorial Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Dirige Adriano Bissoli e supervisione di Enrico Dal Monte con 64 young players.

Fino al 30 Luglio a San Floriano di San Pietro in Cariano torneo di terza categoria maschile e femminile trofeo Valteco. Dirige Alice Russo con la supervisione di Roberto Cossa con 98 giocatori a confronto.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Nogara dal 28 al 30 luglio, long rodeo maschile con iscrizioni entro le 12 del 26 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 31 luglio al 14 agosto, 33esimo Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400 euro. Iscrizioni entro le 12 del 29 luglio.

All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 agosto, open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le 12 del 2 agosto.

A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 agosto, torneo Open maschile Chef’s House Caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle 12 del 10 agosto.