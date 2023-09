A Castel d'Azzano, il Trofeo Iso-Sistem Tecnologie va a Omar Breda e ad Anna Franchini

A Castel D’Azzano, il Trofeo Iso-Sistem Tecnologie è di Omar Breda e di Anna Franchini. Il torneo di quarta categoria maschile e femminile, con 146 giocatori iscritti, aveva come premio un viaggio a Tenerife ed è stato diretto da Corrado Aprili con la supervisione di Nicola Spaviero.

Nel maschile, davanti a tutti ci è andato Omar Breda del Caprino Veronese al long tie-break con il giocatore di casa Matteo Flego. Terzi posti per Alessandro Lonardelli del San Giovanni Lupatoto e per Lorenzo Moratto under 16 del Bovolone. In evidenza con 4 vittorie Luca Ronzio del San Giovanni Lupatoto ed il veterano di casa Claudio Bellorio. Con 3 nel main draw Antonio Ballato del Raldon e Pietro Rambotti under 18 del Peschiera.

Nel tabellone femminile derby e primi due posti tra le giocatrici dell’Associazione Tennis Verona dove vince Anna Franchini, seconda posizione per Raffaella Cadelli. Terze piazze per la veterana bresciana Mara Paterlini e per Cristina Tomirotti dello Scaligero.

TORNEI IN CORSO

Allo Scaligero fino al 2 ottobre c’è il torneo di doppio misto diretto da Andrea Bonomini e Antonio Donato Boccardi.

Fino al 26 settembre a Illasi Torneo di quarta categoria maschile con una quarantina di giocatori coordinati da Franco Pittondo.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino all'8 ottobre ci sarà il torneo di quarta categoria maschile. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 27 settembre.

Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni dal 6 all'8 ottobre per giocatori di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 4 ottobre.

Dall'8 al 18 ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 6 ottobre.

Al Garda, dal 13 al 29 ottobre, open maschile e femminile coordinato da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni fino alle 12 dell'11 ottobre.