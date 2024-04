La veronese Sofia Zanoni nella nazionale under 16 di pallanuoto

C'è anche Sofia Zanoni, veronese della Bentegodi, fra le convocate dal ct della nazionale under 16 Maurizio Mirarchi per un raduno di quattro giorni presso il centro federale di Ostia dal 14 al 17 aprile in previsioni dei mondiali che si svolgeranno in Turchia dal 18 al 24 giugno.

Sofia Zanoni, portiera di straordinario talento, è cresciuta nella giovanile della Bentegodi sotto la guida tecnica delle allenatrici Ines Braga e Krystina Alogbo, che in soli due anni l'hanno forgiata, e gioca nella prima squadra Bentegodi di serie B.

«Sofia rappresenta il futuro promettente della pallanuoto femminile a Verona e il simbolo del rilancio della nostra disciplina a livello locale, dove la pallanuoto femminile gode di ottima salute - afferma Giorgia Prandini, dirigente della pallanuoto femminile Bentegodi - Continueremo a lavorare con dedizione per supportare le nostre atlete ed a promuovere il nostro sport. Auguriamo a Sofia ed alla Nazionale il successo che meritano».