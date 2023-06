Grande festa in acqua al Centro Federale "Castagnetti", la Bentegodi riporta Verona nella serie B di pallanuoto 

La pallanuoto maschile veronese torna in serie B, per la terza volta nella storia, dopo le promozioni del 99-2000 e del 2014-15 e i colori della promozione sono quelli della Bentegodi. Il successo finale è venuto dal derby cittadino, contro la Rari Nantes, in una partita che ha dimostrato il livello agonistico e atleti altissimo della pallanuoto nella nostra città.

Al completo le tribune del Centro Federale "Castagnetti" per assistere alla sfida che Bentegodi doveva assolutamente vincere, per conquistare il passaggio di serie. E così è stato, sebbene con non poca sofferenza. Solo quando mancava un minuto e mezzo al termine, i bentegodini sono riusciti a segnare il gol vincente grazie ad una controfuga, conclusa con un abile pallonetto dal loro giocatore/allenatore Marco Alì, facendo finalmente esplodere la gioia della tifoseria.

La Rari Nantes ha onorato la partita nonostante la salvezza ormai acquisita da tempo, mettendo sotto la capolista per un tempo e mezzo grazie alle reti di Fumo e Ranù. A dare la sveglia, dopo il bel gol di Biondani nel primo tempo, sono stati Fasoli e Razete. Ancora Biondani e Fasoli portano il punteggio sul 3-5, ma Ranù accorciava subito le distanze. Intanto, le parate dei due portieri Malesani e Centurino tenevano basso il punteggio. Nell’ultimo periodo la Bentegodi si portava sul +2 con Zollo, ma una doppietta dell’immarcabile Fumo, vanifica tutto, fino all’epilogo finale con la rete di Alì.

Alla grande emozione della sfida, si è aggiunta quello dello spettacolare sorvolo da parte delle frecce tricolori. «È stata una stagione di grande impegno, giocata davvero fino all'ultimo minuto, ma alla fine concentrazione e passione sono state premiate. - ha dichiarato il presidente della Fondazione Bentegodi, Giorgio Pasetto - Siamo davvero orgogliosi di questa promozione, consapevoli che il prossimo campionato richiederà ancora più impegno. Ma ora dobbiamo solo essere fieri dei nostri pallanuotisti e dei tecnici, e dedicare il successo alla città e ai tifosi».