Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero

È iniziata oggi, 26 luglio, l'olimpiade di Tokyo di Federica Pellegrini. La nuotatrice veronese d'adozione ha preso parte alle batterie dei 200 metri stile libero, la gara che l'ha resa leggendaria nel panorama sportivo italiano e non solo. Erano 16 i posti a disposizione per le semifinali e quindi Federica Pellegrini avrebbe dovuto completare i 200 metri in vasca in un tempo che rientrasse tra i migliori 16. Ed è riuscita a farcela, anche se ha dovuto attendere fino all'ultimo per esserne sicura.

L'atleta azzurra ha chiuso al quinto posto la sua batteria, la terza, con il tempo di 1'57''33. Una prestazione che le ha permesso di accedere alla semifinale, ma solo dopo la quarta e ultima batteria. Solo confrontando i tempi di tutte le nuotatrici in gara, la Pellegrini ha scoperto di aver nuotato con il 15esimo miglior tempo, il penultimo utile per continuare ad inseguire il sogno di una nuova finale olimpica.

«Ho nuotato con difficoltà, probabilmente provavo più fatica di quel che realmente avevo: domani devo cambiare registro», ha commentato a caldo Federica Pellegrini.