Dopo l'addio al veleno di Boyer, la Nbv trova il sostituto: è Mads Jensen

«Domani sarà annunciato un nuovo rinforzo nel ruolo di opposto». L'annuncio era stato dato ieri, 20 novembre, dal presidente della Nbv Verona Stefano Magrini ed è stato rispettato. Il club gialloblù ha comunicato di essersi accordata con il danese Mads Jensen, il quale sarà a disposizione del coach Radostin Stoytchev già dalla partita di domani contro la Kioene Padova.

«Jensen, classe '99, combina la giovane età a un talento cristallino - si legge nel comunicato ufficiale della Nbv - Ha già maturato esperienza con la nazionale danese, sia nelle categorie juniores che in prima squadra, e ha all'attivo un'esperienza con il Gentofte Volley, con cui nel 2018 e nel 2019 ha vinto il campionato danese, nonchè la Danish Cup nel 2016 e 2018. Proviene da un'esperienza statunitense nella Ucla University».

Con questo nuovo arrivo, la BluVolley copre la casella lasciata vuota da Stephen Boyer. Il contratto con l'opposto francese è stato rescisso in modo consensuale, anche se la separazione è stata meno serena del previsto, dopo l'intervista dell'atleta e la risposta della società. Boyer aveva infatti dichiarato che l'unica ragione del suo taglio dalla rosa veronese era di tipo economico. Per Boyer, la Nbv era in difficoltà finanziarie e quindi non era più in grado di pagarlo. Il presidente Magrini ha replicato minacciando le vie legali e rinfacciando a Boyer dei comportamenti poco professionali che lui avrebbe tenuto durante la sua permanenza a Verona.